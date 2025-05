Mejor Delegado de Primera: Fontes 'Peaky Blinders' sonríe en el año negro de la UD Las Palmas

Sonrisa Peaky Blinders en el curso negro de la UD Las Palmas. Rubén Fontes, delegado del plantel pío pío, recibió este mediodía el premio Luis Gil Torres al Mejor Delegado de la Liga EA SPORTS 24-25 de la mano de Luis Medina Cantalejo -presidente del Comité Técnico de Árbitros-. Es la primera ocasión, en los 75 años de vida del club grancanario, que la figura del delegado es reconocida en la máxima categoría. Fontes ya recibió en la 22-23 el galardón al mejor delegado de Segunda División -reconocimiento que también conquistó el ya fallecido Merino González-. Curiosamente, en ese curso, el del ascenso, se equivocó con dos cambios y desató la ira de Pimienta. "Me equivoqué y ganamos 1-4", bromea el premiado, que partirá en las próximas hora a Estados Unidos con la expedición amarilla para el bolo en Texas.

Fontes recoge de Cantalejo, el Premio a Mejor Delegado de Primera. / LA PROVINCIA / DLP

Fontes, exárbitro y que llegó a la UD en 2018 por Benito Morales, salva de esta manera una temporada mediocre, que se saldó con la pérdida de categoría como penúltimo con solo cuatro victorias de local y 61 goles en contra. Este paupérrimo resultado con Diego Martínez, dos victorias en 20 jornadas, ha sido bautizado como el descenso indigno. El resultado de esta edición del Luis Gil Torres sale de los votos de los árbitros y asistentes de la máxima categoría.

Por Arianne, Kilian, Kevin y Rubén Jr.

Siempre con su gorro de Peaky Blinders y la bandera de la UD Las Palmas en la maleta, que luego se exhibe por parte de los jugadores en caso de victoria cuando se juega lejos del Gran Canaria, como cuando se tomó el Heliodoro o Cornellà, sufrió la broma de Fábio Silva en la celebración más histriónica de este siglo en el (1-0) ante el Atlético de Madrid. Fontes huye del elogio y los personalismos para brindar el trofeo "al colectivo". En especial, se lo brinda al "presidente Miguel Ángel Ramírez, a los compañeros de club y sobre todo a mi familia".

Fontes, junto a Pimienta. / LA PROVINCIA / DLP

"Un reconocimiento que nace del voto libre de los árbitros de la competición y que tiene, para mí, un valor enorme. Es la primera vez que este premio llega a nuestra entidad, y lo hace en el año en que celebramos el 75 aniversario de la UD Las Palmas. No puedo estar más orgulloso. Pero también soy sincero: este premio llega en un momento agridulce. La alegría por este reconocimiento convive con la tristeza del descenso. Ha sido una temporada difícil, de esas que te ponen a prueba. Pero también ha sido una etapa llena de aprendizajes, de unión y de trabajo silencioso que, aunque no siempre se ve, siempre cuenta", realza en una nota.

El cabreo de Pimienta en Cartagonova con Fontes. / LA PROVINCIA / DLP

También se lo dedica a la afición. "Este reconocimiento no es solo mío. Es también de nuestro presidente, Miguel Ángel Ramírez, que siempre ha dado ejemplo de respeto hacia el colectivo arbitral, incluso en los momentos más complicados. Su forma de estar, su templanza y su compromiso han marcado el camino para todos nosotros. Lo que estoy viviendo hoy va más allá de un premio. Es un pedazo de historia con mi nombre, que quedará para siempre en la memoria del club y en el corazón de mi familia. Estoy seguro de que mis hijos —y ojalá algún día mis nietos— contarán con orgullo que su padre no solo defendió los colores de su equipo, sino que lo hizo con respeto, elegancia y valores, incluso cuando más dolía.

Fontes posa con Ramírez y el galardón de Mejor Delegado de Segunda. / LA PROVINCIA / DLP

Gracias de corazón a la afición. Por cada sonrisa, cada palabra de aliento y por estar siempre, en las buenas y en las malas. Gracias a todos mis compañeros del club, porque este trabajo no se hace solo. Gracias al Consejo de Administración por apostar siempre por el respeto y la cercanía en nuestra relación con los árbitros. Y gracias, sobre todo, a mi familia: Arianne, Kilian, Kevin y Rubén Jr. Ustedes son mi verdadero equipo. Gracias por aguantar mis nervios, mis ausencias, mis alegrías y mis derrotas con una entrega que no se puede medir. Este premio es también suyo. Y de todos los que creen que el fútbol no se trata solo de ganar o perder, sino de cómo se juega, cómo se vive y cómo se respeta. Va por ustedes'.

Las cosas de Rubén: un infarto, el desliz con los cambios...

Fontes sufrió un infarto de miocardio en mayo de 2020 y en la penútima jornada de la 22-23, en el Cartagonova, protagonizó un capítulo de tensión con García Pimienta al no realizar los cambios dictados por el míster. Finalmente, la UD ganó (1-4) y los amarillos ascenderían en la siguiente jornada ante el Deportivo Alavés.