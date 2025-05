Pecados de la UD Las Palmas: mandar a Valles a la grada fue una ruina y el inicio del fin

Toca aprender de los errores. La UD Las Palmas está en modo zen. Mientras blinda a canteranos y prepara los detalles del viaje a Estados Unidos para jugar un amistoso ante el San Antonio FC, se cumple un año de una decisión polémica y ruinosa. Álvaro Valles, la estrella del club pío pío en el ascenso de 2023 y en la salvación de la siguiente edición liguera, con actuaciones memorables en el Santiago Bernabéu o San Mamés, se despidió con lágrimas en los ojos el 26 de mayo de 2024 tras la 38ª jornada y última ante el Deportivo Alavés (2-2). No volvería a jugar más.

Valles dialoga con sus compañeros en la previa de un partido. / LA PROVINCIA / DLP

La política de club la mandó al ostracismo como medida de presión y la fórmula acabó en desastre. Fue el principio del fin.

Francia o Arabia

Al no acceder a salir traspasado al Olympique de Marsella o a la liga de Arabia Saudí, la UD no ingresaba de diez a doce millones. Su contrato finalizaba en junio de 2025 y Miguel Ángel Ramírez mantuvo el pulso hasta el 7 de febrero. El 13 de junio del pasado año, patentó un eslogan demoledor: "Valles tiene tres opciones: renovar, salir traspasado o grada".

En la rueda de prensa de Luis Carrión (9 de julio), el barcelonés no lo dio por imposible. Al cierre de mercado, no llegó la propuesta del Betis, tampoco en febrero. Salió despedido una vez concluido la segunda ventana de fichajes para que no pudiese jugar ni un minuto en aquellos equipos que contaban con fichas libres.

Preseleccionado por De la Fuente, no jugó ni un minuto en la 24-25 y la UD bajó de forma indigna. La dirección deportiva tuvo que fichar a dos porteros como Cillessen (se pagó cerca de un millón de euros) y Dinko Horkas.

Fines de semana, en Sevilla

La UD, con Martínez abocado al abismo (dos victorias en 20 partidos), tuvo que jugarse la salvación con Horkas, que dejó intervenciones de mérito. También dejó muchas dudas. Con Valles, en el cierre de la 23-24, se encadenaron 14 jornadas sin ganar y ocho derrotas consecutivas en un cierre de ciclo con Pimienta con escaso lustre. Pero se logró la permanencia. Un año después, la vida sin Valles ha resultado tenebrosa. Una pesadilla.

Con el paso de las jornadas, Valles pasó de estrella a problema. El Betis nunca ofreció una cantidad relevante (no llegó ni a los dos millones) e incluso un gesto del meta en la grada en el UD-Betis se convirtió en la enésima polémica. "Su conducta era profesional, pero al no ir a los partidos, pues se marchaba a Sevilla", valora un trabajador del club.

El héroe del Bernabéu y Nervión se fue esfumando poco a poco. Y era un activo de la factoría del Anexo, tras recalar de cabeza en Las Palmas Atlético para seguir los pasos de Álex Domínguez y Josep Martínez.

Y ahora el Villarreal a por Moleiro

Sergi Cardona se fue gratis al Villarreal al término de la pasada temporada pero sí jugó y ofreció un rendimiento notable. Ahora es una de las estrellas del Submarino Amarillo. Javi Muñoz, que también terminaba contrato, participó de forma regular con Carrión y Martínez.

Para el vigués, fue su particular hombre orquesta. Con Valles se cruzaron todas las líneas rojas para ahorrarse los últimos tres meses de salario. El precio de mercado del gato de La Rinconada rondaba los 15 millones hace un año. No se encontró la manera de rentabilizar tal ostracismo.

Ahora el Villarreal quiere a Moleiro -la cláusula de 30 millones es de ciencia ficción- y afronta su último año de contrato. El Submarino lo quiere para suplir la baja de Baena, que apunta al Atlético previo pago de 50 millones. Aplicar una nueva cláusula Valles no se contempla.