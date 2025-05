¿Podría ser Jaime Mata un jugador aprovechable en la UD Las Palmas de Segunda División?

¿Qué hacer con Jaime Mata? Esa pregunta es una realidad en las oficinas de la Unión Deportiva. El delantero, que firmó el pasado verano por una temporada, pactó además una cláusula de prórroga por una campaña más en caso de que así lo decidiera el club. La sarten la tiene cogida por el mango la entidad insular, que podría contemplar la continuidad del ariete madrileño en caso de que considere que es una pieza aprovechable en Segunda División.

Por lo pronto, la decisión no se tomará antes de que la dirección deportiva firme al sustituto de Diego Martínez en la banqueta amarilla. El casting del banquillo está en plena ebullición y tendrá que ser el míster de la próxima campaña quien también opine si quiere quedarse con Jaime Mata o no.

La intervención de Deivid

Su movimiento la pasada temporada desde el Getafe, donde había disputado los seis últimos cursos y donde debutó en Primera División con una irrupción de tal calibre que le llevó a estrenarse con la selección española, se produjo de forma fácil debido a la amistad que tenía con Deivid Rodríguez, ayudante de Luis Helguera en los despachos hasta que fue destituido de su cargo.

Ahora, sin el cobijo de Deivid, las negociaciones entre la agencia del atacante, gestionada por el ex jugador del Atlético de Madrid, Antonio López, no serán tan ligeras como el pasado verano. Ahora, incluso, se le podría plantear una rebaja salarial para que continuase en la Isla si así lo quisiera también el delantero.

Jaime Mata el día de su presentación como jugador de la UD Las Palmas / UDLP

Todo ello teniendo en cuenta que Mata va a cumplir en octubre 37 años. No es que suponga una imposibilidad la fecha del DNI para que se ejecute la cláusula de ampliación, pero sí un condicionante teniendo en cuenta los números que cuajó esta temporada en la UD.

Pólvora mojada

En los 30 partidos que disputó Jaime con la elástica amarilla, cuatro de ellos como titular, y un total de 637 minutos, no pudo celebrar ningún gol en el campeonato liguero.

Dispuso de numerosas ocasiones manifiestas para poder anotar al menos un gol en toda la temporada, pero la fortuna no le acompañó en ningún momento. Contra el Alavés en la cuarta jornada se plantó solo delante de Sivera en el minuto 14 y dejó botar tantas veces el balón que no supo bien qué hacer y disparó al muñeco; contra el Celta no estuvo despierto para rematar una pelota perdida por el área en el 88' y estrelló el esférico en el poste en la última jugada.

RCD Espanyol - UD Las Palmas / LOF

Seguramente el fallo más clamoroso del curso lo llevó a cabo en el Reale Arena, cuando en el minuto 11 le llegó un pase atrás, dio cuatro zancadas y ya delante de Remiro, sin ninguna presión, le pasó exactamente lo mismo que con Sivera, tiró al cuerpo del portero. No hizo ni tan siquiera un amago de disparar a los lados de Remiro. Fue al bulto.

Pero si hubo una escena dantesca en la temporada de Mata fue la que ocurrió en el tramo final del partido entre la UD y el Mallorca en Siete Palmas. Con el equipo amarillo en plena escalada hacia la remontada después de haber ido perdiendo 0-2 y conseguir igualar el marcador, el delantero entró en trance y se puso a hacerle gestos provocativos a Muriqi, que le contestó con un corte de mangas y al revisar la jugada en el VAR provocó un libre indirecto en el área de Cillessen y que le costó la derrota a Las Palmas con el gol de Mojica.

Los errores no es que cesaran en los remates a portería. Tantos acumuló como en la última jornada liguera, con el equipo ya descendido y en su última titularidad, frente al Espanyol, cuando no solo tuvo una oportunidad clara delante de Joan García, si no que marró dos casi seguidas en los primeros cinco minutos de la segunda parte del choque. Una despedida de la campaña por todo lo alto.

El fallo de la victoria

Aun así también hay que mirar el lado positivo de los errores en los remates de Jaime, pues cuando no acertó a conectar el balón en largo de Horkas y la posterior sucesión de despejes fallidos de la defensa del Atlético de Madrid, ese doble intento del delantero de intentar disparar contra Oblak fallando permitió a Javi Muñoz colarse como un ratón y anotar el 1-0. Triunfo de relumbrón pero finalmente insulso.

Otra de las facetas que puede aportar Mata en caso de que se le renueve es que es un jugador que da todo lo que tiene en el aspecto físico. Eso es indudable. Seguramente ya no está al nivel del cazagoles que le llevó a firmar 11 y 14 con el Getafe hace seis años atrás, pero el compromiso que da en el campo es innegable.

Show en el Sanchez Pizjuán

Tanto como en las labores oscuras. Trabaja, va al choque, intenta desestabilizar. Da el máximo. Así quedó también demotrado recientemente en la final que la UD jugó contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, cuando el madrileño se enzarzó con el banquillo hispalense al arrastrar a Carmona desde el terreno de juego fuera de los márgenes del mismo para que le atendieran fuera.

Se montó el lío entre los dos equipos y finalmente hasta Jaime negó el saludo de un Joaquín Caparrós que fue a buscar su comprensión y al que le negó la conversación.

En definitiva, el club insular debe valorar, una vez ate al entrenador, si quiere contar con Mata en el proyecto de LaLiga Hypermotion, una categoría que en su carrera le fue a las mil maravillas y donde firmó 57 goles, 33 de ellos en una sola temporada, con el Valladolid en la campaña 2017-18 para ser el pichichi de la categoría.

Unos goles que parece que le debe el fútbol y que solo pudo recuperar en el primer partido de la Copa del Rey, cuando se embolsó cuatro frente al Ontiñena. Eso sí, un póker que dejó dudas, pues también ante ese equipo de Preferente el madrileño tuvo errores incomprensibles delante de la portería rival.