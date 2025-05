Ramírez y un día de oro para la UD Las Palmas: "De la Barrera está en la lista, pero como muchos...Nadie lo adivinará"

Un tapado por De la Barrera, cero ofertas por Moleiro y la obligada adaptación de los precios con el nuevo abono de Segunda División. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, recogió esta mañana en el Auditorio Alfredo Kraus la Medalla de Oro de Canarias por el 75 aniversario del club y admitió que De la Barrera figura en la lista de futuribles, pero que no va líder del casting. El número uno es un Míster X. "No lo adivinarán, nadie logrará saber su nombre".

Miguel Ángel Ramírez (6ºd, segunda fila), este mediodía, en el Auditorio Alfredo Kraus, posa con el resto de premiados. / EFE / QUIQUE CURBELO

Esta medalla vale como un ascenso.

Esta Medalla de Oro es al reconocimiento al trabajo de muchísimas personas que han conformado la historia de la UD. Hoy que echar la vista atrás y poner en valor esa idea que tuvieron los cinco clubes fundacionales de esta querida UD Las Palmas. Y gracia a ello y a todos ellos, hoy estamos aquí recogiendo este galardón. Es verdad que a través de estos 75 años hemos tenido muchísimos jugadores, muchísimos directivos, evidentemente muchísimos empleados y por supuesto, que es nuestra razón de ser, muchísimos aficionados. Ejercemos de embajadores, de un escudo histórico.

Ramírez posa con la Medalla de Oro de Canarias. / LA PROVINCIA / DLP

El presidente de la Comunidad de Canarias Clavijo le ha lanzado un mensaje claro: 'Pronto estaremos arriba otra vez'. ¿Recoge el guante de luchar en este curso por el ascenso tras el varapalo vivido con Martínez?

A lo largo de los 75 años de historia de la UD ha militado en Primera, Segunda y Segunda B, así como en el fútbol regional.

Hay que ser más ambiciosos...

Se confunde la ambición con la prudencia, se confunde la ambición con el respeto a los competidores. Hay que tenerles respeto. Somos un equipo de fútbol y por lo tanto somos deportistas. Los deportistas se respetan, esa es la máxima del deporte. Debes respetar a tu rival en todo momento, eso es lo que hacemos nosotros, y a partir de ahí, pues que nadie dude que lo queremos ganar todo.

¿De la Barrera es el entrenador?

No, De la Barrera está en una lista pero como como figuran otros entrenadores. Pero me encanta que sigan dando nombres. Sigan, sigan... Nadie lo va a adivinar. Nadie logrará saber el nombre del entrenador de la UD Las Palmas.

Según usted, el elegido no está en las quinielas. Es un tapado. ¿Cómo se llama?

Yo no tengo que dar más pistas, sigan ustedes. Porque esa es la manera de demostrar que están muy lejos de lo que realmente pasa.

Moleiro. Precio de salida. Diez millones, quince, ocho...

Lo regalamos...

No he dicho que se regale. La cantidad que le satisfaría ante el imposible de llegar a su cláusula de 30 millones cuando es un jugador de Segunda -que le resta un año de contrato-.

No hay precio de salida. Tenemos activos y hay que tratar de extraer el máximo rendimiento económico en beneficio de la UD Las Palmas. Cada cosa tendrá su negociación. Cada jugador tiene su precio. Hay que esperar que vengan equipos y apuesten por ello.

Le consta el interés muy encendido del Villarreal por Moleiro. ¿Qué piensa hacer? Cuando se venda Baena al Atlético, irán a por el chicharrero con todo.

No, no me consta. Palabra de honor. No me consta que el Villarreal quiera a un jugador de la UD Las Palmas.

Otros mimbres como Mika y Herzog está en el escaparate. ¿Ya tiene ofertas?

No tenemos ninguna oferta por ningún jugador. Nada. En este momento, no hay nada. Esto acaba de terminar y todos los equipos se están construyendo. El verano será muy largo, como para todos los equipos de Primera y Segunda División.

¿Cómo piensa recuperar el sentir y aliento del aficionado tras el palo del descenso? ¿Cómo mantendrá los 25.000 socios? ¿Qué rebaja aplicará al abono?

Nosotros no tenemos la intención de retener a los 25.000 abonados. En esa cifra [la del último curso en Primera 23-24] hay mucho socio que solo se abona cuando la UD está en Primera División. Por lo tanto, evidentemente tendremos una merma de abonados pero vamos a tener el mayor número que quieran. Será importante para nosotros. El club por tanto sacará unos precios acorde a la categoría.