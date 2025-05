De la Barrera sigue a la espera de la UD Las Palmas: «Falta el OK definitivo»

De la Barrera sigue a la espera. Y el teléfono no suena. El técnico gallego, representado por la agencia DV-7 Management, la misma que defiende los intereses de Carlos Corberán –el favorito de Luis Helguera el pasado verano, pero finalmente se optó por Luis Carrión y fue un fiasco–, aún no conoce el veredicto de la UD Las Palmas. «Seguimos pendientes de la resolución final, hemos intercambiado opiniones y entendemos que Rubén encaja en la filosofía del proyecto; conforma un reto estimulante. Falta el OK definitivo», realzan desde el entorno del exdirigente del Vizela, El Salvador, Dépor, Albacete y Cultural.

Descartado Miguel Ángel Ramírez, la opción de De la Barrera se mantiene impoluta. El tiempo pasa y la sombra de un Corberán 2.0 baila en la atmósfera. Descartar al técnico del Valencia CF, que hace un año pertenecía al West Bromwich Albion, resultó un pecado mortal para la UD. La espera de un mes por Luis Carrión fue cómico con el show del carry on. El cuadro che fichó al de Cheste y protagonizó una remontada espectacular que les llevó a la salvación de forma holgada –lo pilló último con 13 unidades y lo dejó en la 12ª plaza con 46–.

El error del ejecutivo cántabro de la UD fue Diego Martínez, cuya racha inicial de seis victorias fue un espejismo. En esa lista de futuribles, también figura Luis García, que dejó hace un mes la selección de Catar. El combinado 55 del ranking FIFA ha optado por Lopetegui, pero aún no ha sido presentado. Al ex del Espanyol lo lleva De la Peña.