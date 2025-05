Operación salida en la UD Las Palmas: El Celta se anticipa al Villarreal y prepara once 'kilos' por Moleiro

Mientras el Villarreal CF de Champions espera, el Celta de Vigo ataca por Alberto Moleiro (Santa Cruz de Tenerife, 21 años). El ‘10’ de la UD Las Palmas, que finaliza contrato el 30 de junio de 2026, está concentrado en Madrid con la Selección Sub 21 de Santi Denia de cara a la disputa de la próxima Eurocopa de Eslovaquia (del 11 al 28 de este mes). Junto al tinerfeño, 147 duelos de amarillo y trece goles, también figura el zaguero de la UD Juanma Herzog.

Herzog, en el mediodía de este sábado, saluda a sus compañeros de la Sub 21 de España en Madrid. / LA PROVINCIA / DLP

La cláusula de Moleiro es de 30 millones, un precio desorbitado para un activo en su último año de contrato. En la agenda del Villarreal CF, es el Celta de Vigo el primero que mueve ficha y pone sobre la mesa once millones. A esa cantidad cabe sumar otros tres kilos en variables.

El presidente Miguel Ángel Ramírez, cuestionado por este medio, rechazó que existiese una oferta en firme por el atacante tinerfeño -autor de seis tantos en la pasada edición de la máxima categoría- y tampoco establece «un precio de salida». «Tenemos activos y hay que tratar de extraer el máximo rendimiento económico en beneficio de la UD. Cada cosa tendrá su negociación. Cada jugador, su precio. Hay que esperar que vengan equipos y apuesten».

Alberto Moleiro. / LA PROVINCIA / DLP

En el caso del Villarreal, está pendiente de la venta de Baena al Atlético de Madrid (que oscila entre los 45 y 55 millones) para luego acometer la operación Moleiro. No hay prisa en el Submarino Amarillo, que disputarán la Liga de Campeones en la 25-26. «No, no me consta. Palabra de honor. No me consta que el Villarreal quiera a un jugador de la UD (...) No tenemos ninguna oferta por ningún jugador. Nada. En este momento, no hay nada. Esto acaba de terminar y los equipos se están construyendo. El verano es muy largo, como para todos en Primera y Segunda».

Doble salida frustrada

Moleiro ya pudo salir en las dos ventanas de cierre de mercado anteriores. En el pasado septiembre, se frustró su venta al Al Hilal de la máxima categoría de la liga de Arabia Saudí. El exequipo de Neymar lo tenía todo cerrado y apalabrado con la UD, pero el tinerfeño no dio el visto bueno. Se paralizó el traspaso de la gran joya del Anexo por una cifra que rondaba los veinte millones. También se paralizó la venta del ‘10’ al Villarreal el pasado enero. Tampoco pudo salir Mika a la Roma. El club isleño, que superó su margen salarial en cuatro millones, priorizó en conquistar la permanencia. Finalmente no se logró y se bajó de forma poca decorosa como penúltimo -con un techo salarial de 43 kilos-.

La salida de Moleiro está cantada. El propio jugador, tras caer ante el Leganés en el Gran Canaria, se despidió de la afición bajo un manto de lágrimas y tras permanecer diez minutos sentado en el banquillo. No disputó el último encuentro de la temporada ante el Espanyol en Cornellà ante el escenario de una venta inminente y evitar lesiones. Una operación que logrará equilibrar la inversión en la segunda vuelta en Primera.

Betis y Girona

Moleiro tiene novias y en el Villarreal coincidiría con el grancanario Yeremy Pino y el exjugador de la UD Sergi Cardona. Así como con el tinerfeño Ayoze Pérez. El proyecto del Celta, con Aspas como capitán general, pasa por disputar la Liga Europa -que permite el ingreso de unos quince millones que se incluyen en el próximo ejercicio-. El club celeste debe abonar seis millones por el centrocampista Ilaix Moriba, una vez ejecute la compra al Red Bull Leipzig austríaco.

En relación a Herzog, renovado hasta junio de 2027 con opción a un curso más, es seguido por el Real Betis y el Girona. El central tinerfeño, que está representado por Juanma López, cuenta con serias opciones de salir. Luce cartel de Primera División, tras jugar de titular con Diego Martínez en el tramo de la competición. Una segunda opción para generar beneficios tras consumarse el hundimiento a la categoría de plata.

Una semana después de consumarse el descenso, la UD cuenta con numerosos frentes abiertos. El primer punto para la reconstrucción es el técnico. Se espera anunciar mañana o el martes. De la Barrera es el elegido por Luis Helguera, pero hay más opciones para liderar el nuevo proyecto. La campaña de abonos está fijada para el 9 de junio con precios similares a la de la 22-23, la del último ascenso. Un rostro para soñar, Moleiro tentado por Vigo y una UD por hacer. La metamorfosis será notable.