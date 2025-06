Fábio Silva no se borró de la UD Las Palmas: recaída con Portugal, adiós a la Euro Sub 21 y el Borussia Dortmund como destino

Fábio Silva no se borró. El Robin Hood de la UD Las Palmas, diez tantos en 24 jornadas, no ha superado los exámenes médicos de Portugal Sub 21 y no disputará la Eurocopa de la categoría en Eslovaquia -del 11 al 28 de este mes-. El delantero y extremo jugó su último partido ante el Atlético de Madrid, el 19 de abril, y se perdió las ultimas seis jornadas de competición. Y sin Silva, la UD no volvió a ganar y solo marcó en un encuentro ante el Valencia (2-3 en el Gran Canaria con las dianas de Sandro Ramírez de penalti y Oli McBurnie).

Fábio Silva se retrata con un aficionado del Gran Canaria, antes de la disputal del duelo ante el CD Leganés. / LA PROVINCIA / DLP

En los días previos al Las Palmas-Rayo (9 de mayo), trató de forzar, con un vendaje especial de su dolencia en el aductor en el muslo izquierdo, y se rompió. Dijo adiós a la temporada, aunque se le esperaba para el partido ante el Sevilla en Nervión -tenía billete para formar parte de la expedición-.

El polémico tuit de Jonathan Viera puso el foco en la falta de compromiso en el tramo final de la competición, en una clara alusión, sin citarlo, a jugadores como José Campaña. El sevillano forzó la quinta amarilla en el banquillo ante el Leganés y así se perdió el pulso ante el RCD Espanyol.

Salto a la Bundesliga

El futuro de Fábio Silva, que pertenece a los Wolves, apunta al Borrussia Dortmund. El atacante finaliza su contrato con los Wolves en junio de 2026. Su salida supondrá un beneficio de 18 millones para el club inglés. De igual manera, el paso de Dário Essugo por la UD se ha convertido en el mejor negocio para el Sporting Club de Portugal -que tenía los derechos federativos del mediocentro-. El Chelsea pagó 22 millones por el luso, que completó una segunda vuelta aciaga con Las Palmas.