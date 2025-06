¿Qué trama la UD Las Palmas?: un proyecto de perfil bajo, De la Barrera y morir con la cantera

Nueve días tras el descenso de Cornellà del 24-M y todo listo para el anuncio del relevo de Diego Martínez Penas. La UD Las Palmas celebra en las próximas horas una cumbre final para bautizar al nuevo míster látigo. De la Barrera marcha el número uno y sigue a la espera de la llamada definitiva. La fumata blanca.

Con la presentación de la campaña de abonos ya en el horizonte (9 de junio), el primer movimiento es el anuncio del comandante general. La opción de De la Barrera se perfila como vencedor del casting -tachen a Eder Sarabia, opción surrealista con un Elche en Primera, así como la de Miguel Ángel Ramírez Medina, que irá a juicio con el Zaragoza-. Se busca un perfil ‘a lo Pimienta’, que sepa potenciar los activos de la factoría y encaje en la nueva política salarial.

Ramírez y Helguera, el pasado verano, con la renovación del director deportivo hasta 2026. / LA PROVINCIA / DLP

«No vendrá un técnico bomba, tampoco habrá fichajes bombas, que quede claro», repiten desde la zona noble de un club que da carpetazo a la 24-25 con la vuelta de San Antonio -aterrizan a las 20.10 horas al Aeropuerto de Gran Canaria tras cuatro días en Estados Unidos por el proceso de internacionalización de la marca UD-. Abrazar la mesura y humildad, como patrones fundamentales.

«El Granada, que venía de Primera, lo intentó con tres entrenadores y no pudo subir con Pacheta. Hay que ser conscientes de la situación actual y luchar desde la primera jornada en un clima de unidad y paciencia», insisten desde la entidad, que ya analiza los nombres de jugadores que siguen o se les buscará una salida.

El precio del ‘10’ y el Europeo

El culebrón del ‘10’, pretendido por el Celta de Vigo y Villarreal CF, no inquieta a los ejecutivos de máximo rango. La táctica pasa por esperar a la conclusión del Europeo Sub 21 y que se dispare la cotización de un diamante en manos de Denia. Con una cláusula de 30 ‘kilos’, el club celeste está dispuesto a abonar once más tres en variables. Por su parte, el Submarino Amarillo está pendiente de vender a Álex Baena al Atlético de Madrid. Tras traspasar a Saúl Coco al Torino (por 7,5 millones), ahora será el turno del tinerfeño para poder sobrevivir. En esta guerra de móviles y propuestas, en el club de Pío XII la tesitura es clara. «Es un jugador de los nuestros y queremos que esté en la pretemporada».

En relación al fichaje de Jonathan Viera, que iniciaría su quinto ciclo de amarillo, está parado hasta que se anuncie el nombre del entrenador. La predisposición del Mesías es total y está a la espera de la llamada del presidente. Los dos ascensos del ‘ciclo Ramírez’ llegaron con el genio de La Feria (14-15 y en la 22-23). Se trataría de un empujón para la campaña de abonados, que se traza como meta llegar a los 15.000. Con rebaja de precios, vuelven los de la última temporada en el infierno de plata, la consigna pasa por ser humildes. Hay que olvidarse del lujo de Armani. Un técnico made in Pimienta, perfil bajo y el aliento indomable del Partenón. La solución es De la Barrera y un clima de perfil bajo. La posición de Helguera parece que se impondrá.