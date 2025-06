La oratoria de Luis García, un "hombre tranquilo" para la UD Las Palmas: once guerreros y la locomotora

El aterrizaje de una figura discreta. Luis García Fernández (Oviedo, 44 años), ex de la Damm, Espanyol (26 duelos dirigidos y leyenda periquita como jugador) y selección de Catar, se convertirá en las próximas horas en el nuevo comandante general de la UD Las Palmas. Entra por Diego Martínez -sin despedida por parte del club isleño en un cierre bajo las tinieblas-, igual que en Cornellà (2023). Carles Doménech, director ejecutivo de la Damm, entidad formativa referente en Cataluña, etiqueta al técnico ovetense como "un enfermo del fútbol y un tipo normal".

Luis García. / LA PROVINCIA / DLP

Cuando inició su ciclo en el RCD Espanyol en la máxima categoría -no pudo evitar el descenso-, dejó muestra de su coraje. "Quiero once guerreros". "Lucho hasta el final y este equipo también lo va a hacer. Vamos a ser guerreros, hay lograr que los rivales no quieran jugar contra nosotros". Abonado a la posesión, presume de una partitura que sea protagonista. "No hay que tener miedo al balón". Empírico, estudioso, cercano con el plantel y motivador. "Un equipo es como una locomotora, entre todos tenemos que echar leña; si no, se para". Del 4-3-3 al 4-2-3-1, también puede actuar con línea de cinco defensas.

Luis García posa junto a Xavi antes de la disputa del clásico catalán. / LA PROVINCIA / DLP

"Quiero mejorar a los jugadores y acercarlos a la gente (...) Deben fluir, flotar en el terreno de juego y ser competitivos. Estoy feliz con lo que tengo. Hay que ser valientes, sin miedo a equivocarse. Hay que convivir con el error", insistió en su rueda de prensa de presentación como preparador periquito. Se declara devoto de Ernesto Valverde, al que tuvo como entrenador y al que luego se enfrentó con el Espanyol. "Es un entrenador extraordinario, una persona genial. Me alegrará verle y abrazarlo. Vivimos momentos inolvidables".

Crítico con los árbitros

Otra curiosidad de Luis García es que no se muerde la lengua. En ese tramo final en Primera, no dudó en atizar al estamento arbitral. "Lo que ha pasado no tiene nombre y el vestuario está destrozado", dijo tras empatar en Mestalla ante el Valencia en plena deriva hacia el descenso. Ya en la categoría de plata, sería destituido en la 14ª jornada.

Tres años en el juvenil de la Damm, breve paso por el RSC Internacional -segundo filial del Real Madrid- en Tercera RFEF, el Espanyol y Catar -primero como asistente y luego como seleccionador-. Despedido con el club catalán en posición de playoff, jugó contra el CD Mensajero en La Palma en su penúltimo duelo periquito.

Perfil 'setienista' y 'pimientista'

El exjugador del Espanyol, 262 partidos y 60 goles de 2005 a 2011, marcó el primer tanto de la historia del RCDE Stadium ante el Liverpool. "Es cercano y muy normal, no deja muchos titulares pero no es Diego Martínez", insisten desde los medios catalanes. Abraza el balón y una oratoria terrenal.