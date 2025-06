Apoyo incondicional: las promesas de los aficionados de la UD Las Palmas si el equipo obtiene buenos resultados

Tras unos años de gloria, este 2025 la U.D. Las Palmas ha experimentado una de sus etapas más complicadas al vivir un descenso histórico, a pesar de haber hecho los deberes según sus propios seguidores. El equipo presidido por Miguel Ángel Ramírez ha bajado de nuevo tras saborear el éxito durante varias temporadas.

En las puertas del Estadio de Gran Canaria nos reunimos con un grupo de aficionados que, aunque tristes, no pierden la esperanza en los buenos números si se toman las decisiones correctas de ahora en adelante: “Esté donde esté, voy a seguir viniendo a ver a mi equipo. Nunca sola va a caminar”.

Por su parte, otro de ellos admite que es tanta la pasión con la que vive el mundo del fútbol que por supuesto que hace promesas si le va bien a la U.D. Las Palmas: “Antes de nacer, en la barriga de mi madre, ya iba al Estadio Insular. Mi abuelo fue socio fundador de la UD y este equipo tiene mucha historia”. “La U.D. Las Palmas llegó a primera y se mantuvo, era como un Real Madrid, Barcelona o Bilbao, ¡no como otros que yo me sé! Ojalá un negocio no cambiara el rumbo de este gran club”, añade tal y como se puede ver en el vídeo que abre esta noticia.

“Si nunca bajamos, mientras yo esté vivo; si permanecemos en Primera División veinte o treinta años, voy caminando a ver a la Virgen del Pino a Teror”. Un hecho muy típico del que el canario presume con orgullo.

La Provincia

El mensaje de Nauzet Caraballo, aficionado de la U.D. Las Palmas

A pesar de mostrar cierta esperanza ante un futuro incierto, Nauzet cree tener claro la razón por la que su equipo ha pasado por una etapa bastante oscura: “no tendrían que haber traído a un entrenador que no tenía experiencia ninguna y los fichajes tampoco fueron buenos. Hemos estado en Primera División y parece que no aprendió nada. No podemos ser un equipo ascensor que va de primera a segunda con ligereza. Este equipo tiene mucha historia, sentimiento, orgullo y herencia. Amamos nuestro escudo y nuestro club por encima de presidentes y jugadores”, dice el aficionado. “Aprende la lección, Ramírez. De ti depende este club y la isla”.

No se conforma con ello y se atreve a mandar un mensaje a su presidente, Miguel Ángel Ramírez: “no podemos bajar más a segunda. No es necesario estar en lo más alto, basta con quedarse al borde”. Además, añade: “con el paso de los años llegaremos a Europa porque la U.D. Las Palmas es un equipo de Europa. Ya estuvimos en finales de la Copa del Rey y en subcampeonato. Una liga podría haber estado en nuestras vitrinas… ¡Las Palmas es de primera siempre!”.