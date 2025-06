Viera: "Ahora es el momento para mirar a la cantera"

Jonathan Viera micrófono en mano es sinónimo de titulares. El último gran capitán de la Unión Deportiva, que está en la Isla "de vacaciones", se deja querer y mantiene abierta la puerta a una quinta etapa en el equipo de sus amores. Sabe que no va a ser fácil después de su última salida del club y las formas en las que se produjeron. Aun así, el vínculo con la entidad es muy fuerte. Ayer, en su última aparición recordó que siempre ha regresado "a ayudar" al club de su "vida" sin poner objeciones.

"Desde que habló el presi -Miguel Ángel Ramírez-se ha especulado muchísimo con la vuelta, pero bueno, no sé nada, no he hablado con nadie, estoy de vacaciones, estoy en mi casa disfrutando de la familia y eso es lo único en lo que en este momento estoy centrado", expresó Jony ayer en el acto de presentación del plan de actuación y proyectos sociales-deportivos para la temporada 2025/2026 de la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP).

Cuestionado sobre su regreso, y si Las Palmas le había trasladado alguna oferta en firme a estas alturas del mercado, el mediapunta, que todavía pertenece al Johor de Malasia hasta el 30 de junio, aclaró la negativa. "No he hablado con nadie, lógicamente, para eso tengo a mi representante y amigo que lleva todos esos temas", avanzó el de La Feria, para aclara que "ya el tiempo verá lo que Las Palmas necesita" y el tiempo dirá lo que su cuerpo y su mente "quiere".

Aun así, el cariño que tiene Viera por el escudo de Las Palmas es inquebrantable después de haber abandonado la disciplina amarilla cuatro veces. "Es mi equipo, es mi gente, llevo ahí desde los 14 años, me sacaron del barrio me dieron de comer", recordó el último dueño real del dorsal 21.

Incluso sacó pecho por sus idas y venidas. "Nunca he descartado ayudar a mi equipo. Lógicamente llegará un momento que no podré, porque no podré jugar con muletas, pero es mi equipo, es mi gente. Lógicamente creo que si hay un futbolista que ha venido siempre a ayudar soy yo. En condiciones normales ninguno ha venido. Pudiendo jugar en Primera nadie ha venido a Segunda. Nadie ha venido en condiciones normales cobrando 10.000 veces más en otro lado", reafirmó.

A pesar de ello, no esconde que el último adiós fue traumático para él y se produjo en unas condiciones que no llegó a reconducir con García Pimienta, avalado por parte de la directiva del club insular en la guerra abierta.

"Todo el mundo sabe perfectamente que todo lo que pasó, pues lógicamente, no fue plato de buen gusto, yo creo que ni para el club tampoco, ni para mí, yo creo que si hay alguien que ha dejado de hacer muchísimas cosas para jugar aquí, aunque sea en Segunda División, ese soy yo, lógicamente, como digo, cada vez costará más, cada vez tengo más años y a lo mejor, pues a mí me apetece irme a mi casa con mi familia y ya está, no lo sé", ahondó Jony.

Por último, y siendo él un buen ejemplo como producto sacado de la cantera amarilla, Viera apuntó a que la gestión del filial no está siendo la óptima en los últimos años de bonanza. "Creo que ahora es el momento en el que el equipo tiene que mirar para dentro, para la gente de la casa y para los chavales de la cantera que han hecho un año espectacular", indicó el mediapunta de 36 años.

Y en este sentido, ofreció una disyuntiba en cuando a la confección de los equipos con gente de fuera y de la cantera. "Es una pena que se mire en este momento en vez de mirar cuando las cosas van bien porque es más fácil para todo, pero hay que tener claro de que siempre que miramos para fuera la cosa no funciona" comentaba Viera, que puntualizaba que "no estoy diciendo que no sean buenos los que vienen de fuera, yo he tenido compañeros que son unos máquinas, juegan muy bien al fútbol, pero hay que mirar para fuera para la gente que de verdad viene a elevar el nivel que tenemos aquí", sentenció el grancanario.