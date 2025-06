Vitolo se moja en el 'culebrón Viera': "Si viene la liará como siempre y llevará a la UD Las Palmas donde merece"

Víctor Machín Pérez 'Vitolo', exjugador internacional de la UD Las Palmas, Sevilla y Atlético de Madrid, deja la vuelta de Jonathan Viera en manos de un entendimiento entre "presidente, dirección deportiva y jugador", aunque admite que con el potencial técnico del '21' "el ascenso está más cerca".

En la presentación de la undécima edición del Campus de Tecnificación Vitolo Activa Canarias, se celebra del 23 de junio al 1 de agosto, camino del millar de futbolistas inscritos, la mayoría sin recursos, el exfutbolista confiesa que le daría el Balón de Oro a Pedri. "Hay que tirar siempre para casa".

Presentación de la undécima edición del Campus Vitolo, esta tarde, en la Casa de El Hierro, en Pío XII. / LA PROVINCIA / DLP

"Pero ¡quién va a descubrir a Jonathan Viera ahora! Si viene será para ayudar, para aportar y la calidad que tiene es difícil encontrarla en otro jugador. Pero para eso deben ponerse de acuerdo las partes implicadas: tanto el presidente como la dirección deportiva y el propio jugador", detalla en la Casa de El Hierro, en el acto de puesta de largo de la actividad académica que lleva su hombre y es bautizada por sus organizadores como "referente en el Archipiélago y Península".

Víctor Machín Vitolo, en la presentación de su Campos Vitolo & Activa Canarias. / LA PROVINCIA / DLP

Voces críticas

A Vitolo se le cuestionó por la existencia de voces críticas sobre la cuarta vuelta de Viera a la UD y quinto ciclo. "Como todo en la vida; no le gustamos a todo el mundo. Habrá gente que le parezca bien y a otros pues que le parezca mal (...) Luego la gente podrá decir lo que quiera, si vuelve, en el campo es dónde tendrá que demostrar todo el talento que atesora. Y si viene la va a liar como siempre y podrá ayudar a la UD a estar donde se merece".

'Hermanos' en el verde y que debutaron en el primer equipo en la 10-11 y de la mano de Paco Jémez, Vitolo desconoce el final de este culebrón. "He coincidido con él en estas vacaciones y hablamos de todo. Creo que lo fundamental es que tome la mejor decisión, tanto para él como para su familia. Que decida que es lo más importante para su hijo [Enzo] y que se sienta cómodo en su tierra (...) No he hablado con él de nada de esto y si viene, todos sabemos la categoría de Jonathan. Logró el ascenso en dos ocasiones. ¿Por qué no una tercera?".

Vitolo, junto a Víctor Afonso, Emilio Santana y su padre Víctor, durante la presentación de su campus. / LA PROVINCIA / DLP

Bajar no es una catástrofe

La UD bajó como penúltima y con una racha nefasta en 2025. Hoy se despidió Diego Martínez con una publicación en Instagram y para Vitolo, "no fue una catástrofe". ¿Pero qué se hizo mal? "No sé lo que se ha hecho mal, evidentemente bastantes cosas. Algo no habrá funcionado, pero el equipo al final ha competido hasta el último tramo. Compitió hasta que quedaban unas jornadas y no fue una catástrofe. Esto podía pasar y es un equipo que maneja uno de los presupuestos más bajos. Seguramente que la dirección se pondrá manos a la obra y traerán fichajes, así como redoblarán la apuesta por la cantera. La cantera, siempre que pasa algo, pues se tira de ella. Siempre salen buenos jugadores. Confío en que la UD haga un buen año y ojalá que pueda subir".

Vitolo durante la disputa de la Transgrancanaria Bike. / LA PROVINCIA / DLP

El nuevo Roglic

Ganador de cinco títulos europeos -cuatro Ligas Europa y una Supercopa de Europa-, Vitolo se ha destapado como un ciclista prometedor. Dejó muestras de su arte en la prueba de la TGC Bike. "Ahora mismo no me veo de entrenador, estoy disfrutando de mis hijos. Lo que tiene dejar el fútbol, es que tienes mucho tiempo libre. Estoy metiéndome a la bicicleta, me ayuda a despejarme y hago mucho gimnasio. Dejas el fútbol pero comienza una nueva vida. Estoy más cerca que nunca de mi familia, por culpa de partidos y entrenamientos pues no los puede disfrutar como merecían".

Vitolo, en el podio de la TGC Bike. / LA PROVINCIA / DLP

El Balón de Oro vuela a Tegueste

Entre Dembelé, Yamal o Pedri, le entregaría el Balón de Oro al ex de la UD. "Se lo daría a Pedri, por tirar para la casa. Dembelé ha firmado un año increíble, pero el galardón está muy competido. Pero si tengo que tirar por uno, que sea por Pedri, que es de la tierra".

Campus solidario

La undécima edición del Campus que lleva su nombre contará con la presencia de Juan Germán Jiménez como director deportivo y de Tino Déniz como coordinador deportivo. También colaboran Nauzet Alemán y Víctor Afonso. Emilio Santana, coordinador logístico y rostro franquicia de la iniciativa, pone el acento en la arista solidaria. "No queremos cantidad, queremos calidad. Tratamos de ayudar a los más necesitados y ofertamos un producto de máxima calidad. No solo es importante el aspecto técnico-lúdico, creemos en los valores y estamos muy orgullosos de la trayectoria en estos once años".

Para Vitolo, conforma una prioridad atender a las familias más humildes. "Nos centramos en niños que no puedan acceder y sin recursos. Se van felices y vuelven. Queremos que sean buenas personas, que vengan a aprender y antes de tener a muchos, que sean irrespetuosos, pues queremos menos pero con valores". Una universidad vital con un balón.