La UD Las Palmas enciende el fax: este sábado se anuncia a Luis García, lo de Viera toma cuerpo y suben ocho 'platanitos'

La UD Las Palmas enciende el fax. Las bases de la regeneración: Luis García, Jonathan Viera, lluvia de canteranos y el reto de los 15.000 socios para la campaña de abonos. Año I después del martinato -ciclo funesto y etiquetado como la Santa Inquisición del sentimiento pío pío-.

El club isleño confía en oficializar este sábado el nombre de Luis García Fernández como responsable técnico para las dos próximas campañas -la fórmula de un año más un segundo por objetivos como con Carrión o Diego Martínez Penas, que ayer se despidió de la afición pío pío con una publicación en Instagram-.

Jonathan Viera Ramos, con la elástica del Johor de Malasia. / LA PROVINCIA / DLP

El preparador ovetense, con su segundo José María Angresola Jiménez Mossa, portará el timón de la regeneración con el reto de convertirse en el nuevo Pimienta. Propuesta ofensiva, abrazando la posesión y con cintura táctica para levantar El Álamo defensivo si fuese preciso.

La presentación de Luis García ante los medios se aplaza a final de mes. La pretemporada está prevista que arranque el lunes 7 de julio con los reconocimientos médicos y Dinko Horkas se vestirá de primer portero. Álex Suárez, Sandro RamírezEnzo Loiodice y Manu Fuster se postulan como los capitanes y pesos pesados de la nueva era 25-26. Para disparar el grado de motivación y liderazgo, la quinta etapa de Jonathan Viera Ramos va tomando el cuerpo.

Álex Suárez festeja su tanto al Valencia en la 23-24. / LA PROVINCIA / DLP

Coqueteo de las dos partes

El Mesías finaliza su vínculo con el Johor Darul Takzim de Malasia el próximo 30 de junio. Aún está percibiendo la parte final de su indemnización de diez millones por su salida de la UD en diciembre de 2023. Miguel Ángel Ramírez, presidente del club pío pío, le abrió la puerta al eterno capitán (265 pulsos de amarillo, 75 goles) el 15 de mayo. «Es de la casa y si queremos contar con él dará un paso al frente. Ya lo conocemos y ahí está, tanto su nombre como el de otros».

Veinte días después de la comparecencia de Ramírez en la Junta General Extraordinaria, le tocó a Viera: «Es mi equipo, es mi gente, llevo ahí desde los 14 años, me sacaron del barrio me dieron de comer (...) Nunca he descartado ayudar a mi equipo que es la UD. Lógicamente llegará un momento que no podré, porque no podré jugar con muletas (...) Lógicamente creo que si hay un futbolista que ha venido siempre a ayudar soy yo. En condiciones normales ninguno vino. Pudiendo jugar en Primera nadie ha venido a Segunda. Nadie ha venido en condiciones normales cobrando 10.000 veces más en otro lado», valoró el internacional.

Luis García, Viera y ocho platanitos que harán la pretemporada en Barranco Seco -se revisa volver a completar un tramo en el Marbella Center para jugar cuatro amistosos-. Nombres como Sergio Viera, Valentín, Diego Martín, Arturo Rodríguez, Álvaro Killane, Sergio Ruiz, Bassinga y Elías Romero están sobre la mesa. Exponentes de la gran temporada de Las Palmas Atlético, que logró el ascenso a Segunda RFEF, a las órdenes de Raúl Martín, así como del División de Honor de Héctor Nuez. Un giro de 180 grados en la política formativa, de invisibles para Martínez (solo apostó por Valentín cuando había opciones de salvación) a un torrente de osadía con Luis García. Cambio de paradigma que se espera que tenga un impacto en la campaña de abonos.

Arturo Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

18.332 carnés en 2018

Con 25.000 socios en la pasada temporada en Primera -se aplicó lista de espera-, se calcula una pérdida de diez mil abonos. El guarismo de 15.000 se logró en la 14-15 con Paco Herrera en el banquillo y Araujo de estrella tras la puñalada del Cordobazo (22-J). En la campaña del segundo ascenso a Primera de Ramírez, la 22-23 con Pimienta de arquitecto, la asistencia media fue de 20.835 espectadores en Siete Palmas. 18.725 abonados dieron el paso tras caer eliminados ante el Tenerife en las semis del playoff del ‘veo mucha fiesta aquí y me parece bien’ en junio de 2022.

En la 21-22, el dato de fidelidad se quedó en 11.900 en la vuelta al fútbol tras la pandemia del Covid. La 19-20 arrojó un total de 12.383. Tras bajar con Jémez, la UD dejó el abono a coste cero en la 18-19 y se alcanzaron los 18.332 carnés. Pero en este junio, será complicado superar el manto de oscuridad del ciclo de Martínez. Sepultar a la Santa Inquisición conforma el primer objetivo de la regeneración. Luis García, Viera, lluvia de platanitos y hacer las paces con el abonado.

Cursos y carnés amarillos

25-26: 15.000 (*)

24-25: 25.290 (**)

23-24: 25.290 (**)

22-23: 18.725

21-22: 11.900

20-21: Covid

19-20: 12.400

18-19: 18.332

17-18: 17.960

16-17: 19.400

15-16: 20.000

14-15: 15.000

13-14: 10.057

12-13: 9.100

11-12: 10.800

10-11: 11.600

09-10: 11.364

08-09: 10.900

07-08: 12.000

06-07: 11.879

(*)Estimación del club

(**) Lista de espera y récord en la historia.