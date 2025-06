El jugador de la UD Las Palmas C Zeben, en coma inducido tras un atropello: "Estamos rezando por él"

El defensor zurdo de Las Palmas C Zebensui Ramos González (Gáldar, 7 de enero de 2002) se encuentra en coma inducido tras ser atropellado anoche en Arucas. Operado de urgencia en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, el joven futbolista está en estado crítico.

Ex del Villa de Santa Brígida y que también pasó por las filas del Becerril o SD Huesca, comenzó su carrera en el San Isidro y también militó en el Guía, Acodetti, San Fernando y la UD Atalaya. En la pasada edición liguera, brilló en el Santa Brígida, circunstancia que le abrió la oportunidad de regresar en la 24-25 a las filas del club amarillo y conquistó la pasada Copa Ruiz Caballero con la formación amarilla.

Zeben, en su etapa en el Villa. / LA PROVINCIA / DLP

Hilarión Rodríguez, presidente del Villa de Santa Brígida, que habló con Zeben hace unas fechas para tratar de ficharlo para el club satauteño, está hundido por la noticia. "La vida te da un golpe devastador cuando menos te lo esperas. Estamos rezando para que se recupere, pero la situación pinta muy mal. Estamos todos destrozados. Cruzó con los jodios cascos y no se percató del vehículo. Me dicen que está en coma inducido y en este momento no puedo hablar", realza el curtido directivo de la formación de Tercera RFEF y que cuenta con una importante cadena.

Zeben. / LA PROVINCIA / DLP

Representado por la firma Sports Managemetn, ha firmado una gran temporada con el Regional C de la UD, dirigido por Robaina, y que logró de forma brillante el ascenso a Tercera RFEF. En la web de la agencia de representacicón realzan el espíritu combativo de este carrilero sin límites que jugó en Segunda RFEF con la UD San Fernando.