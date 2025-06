El jugador de la UD Las Palmas Zeben "evoluciona bien" y sigue en coma

Un hilo de esperanza. El lateral y zaguero zurdo de Las Palmas Atlético y Regional C Zebensui Ramos González Zeben (Gáldar, 23 años) "evoluciona bien" y recibió esta mañana en el Negrín la visita del cirujano plástico. El futbolista sigue en coma inducido, aunque desde la familia y su entorno se muestra esperanzados de su recuperación. El fatídico lunes por la noche fue atropellado en la zona de El Puertillo y ese mismo día, la UD Las Palmas le había comunicado que estaba renovado por una temporadas más.

Zeben, en el centro, junto a su hermano Jacomar y su madre Arminda, en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Miguel Castellano agente del prometedor defensa, que la pasada temporada 23-24 disputó más de tres mil minutos a las órdenes de Ángel López en el Villa de Santa Brígida, desvela una anécdota que dibuja el compromiso y la fuerza de voluntad de Zeben. "Según me contaron, ese mismo lunes señaló al Gran Canaria desde el Anexo de Siete Palmas con el dedo y dijo: 'yo jugaré en ese estadio y con la UD Las Palmas'. Contaba con nutricionista y dedicaba muchas horas al gimnasio. Tenía una vida de profesional absoluto, se desvivía por el fútbol y Las Palmas. El club de su corazón. Si le digo la verdad, no sé si era del Barça o del Madrid. Creo que más del Barça, es que es tanto de la UD, que solo pensaba en amarillo y estaba privado el lunes con su nuevo contrato. Esto ha sido un palo tremendo, pero saldrá adelante".

Zeben, junto a su agente Miguel Castellano, en el Gran Canaria, en el verano de 2024. / LA PROVINCIA / DLP

Comparación con Sergi Cardona

El agente recuerda la firma por la UD Las Palmas el pasado verano tras cuajar una gran temporada con el Villa. "Lo jugó todo con el Santa Brígida, no se perdió ni un partido y ni un entrenamiento. Es un profesional. Tiene gol y ahí están las estadísticas de seis tantos en la pasada 23-24. Luego bajó al C con Robaina, pero jamás bajó la guardia. ¿Con quién lo puedo equiparar? Tiene un aire a Sergi Cardona (ex de la UD y ahora en el Villarreal). Dispone de velocidad y esa capacidad asociativa sin límites. Es zurdo pero maneja bien la derecha, atesora potencial para ser profesional. Ahora solo quiero brindarle mi más sincero abrazo y agradecer las múltiples muestras de apoyo de todo el fútbol canario".

La firma de su contrato en julio de 2024 / La Provincia

Zeben. / LA PROVINCIA / DLP

Arminda González, madre del jugador, se mostraba ayer esperanzada. "Tiene un corazón muy grande". Castellano, que cuenta con varios talentos en la cadena, recuerda la anécdota de cuando Zeben fue recogepelotas el día del Cordobazo y el ascenso del 21-J con el Araujo como estrella -el futbolista galdense tiene las botas del Chino en su habitación-. "Es que no podía estar en otro sitio, su vida es la UD (...) Había aparcado los estudios de educación física con un módulo de FP por su plena implicación en el mundo del fútbol".

Zeben, durante la final de la Ruiz Caballero, que ganó Las Palmas Atlético. / LA PROVINCIA / DLP

Ayer, el plantel del Regional C, así como técnicos y ejecutivos de la cadena visitaron al jugador, que sigue sedado. Las muestras de ánimo han llegado de clubes como el Espanyol, Huesca (donde militó en juveniles), Racing o Cartagena. El partido de Zeben sigue su curso, es una lucha por el gol de la vida.