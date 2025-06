El verano de Viera: de Mykonos a Ibiza y pendiente de una llamada de la UD Las Palmas

Jonathan Viera Ramos, la fórmula infalible para conquistar el ascenso de la UD Las Palmas y un rostro abonado a la controversia. Un atajo mágico que aguarda por un telefonazo. Dos vuelos a la categoría reina (2015 y 2023) y un quinto ciclo de amarillo en el aire. De Mykonos a Ibiza, el futbolista de 35 años todavía del Johor Darul Takzim FC de la Superliga de Malasia -hasta el 30 de junio- apura sus vacaciones.

Jonathan Viera Ramos festeja el ascenso de 2023 con García Pimienta. / LA PROVINCIA / DLP

El presidente de la entidad pío pío Miguel Ángel Ramírez le lanzó un guiño en la Junta General de Accionistas el 15 de mayo y poco más. «Es de la casa y si queremos contar con él, dará un paso al frente. Lo conocemos y ahí está su nombre, como el de otros interesantes...Es tarea del director deportivo».

Viera sigue a la espera de acontecimientos. El 3 de junio recogió el guante: «Nunca descarté ayudar a mi equipo, incluso con oportunidades de cobrar diez mil veces más en otros lugares o teniendo posibilidades de jugar en Primera . La UD es mi equipo, mi gente. Llevo desde los 14 años en el club, me acogieron cuando era un niño, me sacaron del barrio y me dieron de comer». Hoy le toca a Ramírez, que atenderá a las cuestiones de los periodistas y el tema Viera es el culebrón estrella del verano de Luis García Fernández. Cero fichajes.

Desde el entorno del mediapunta internacional, 365 duelos de amarillo y 75 goles, todo sigue igual. «No hay nada, lo de volver no se ha tratado. Lo mismo puede regresar para formar parte del staff de la base de Tonono. Cero conversaciones. En el instante que llame el presidente, pues se hablará...Lo mismo se habla de coches, baloncesto o de fútbol».

En relación a la abrupta salida en diciembre de 2023, en aquel enfrentamiento con el club, así como con Luis Helguera y García Pimienta,restan dramatismo. Lo pasado, pasado está. «Viera no tiene que perdonar a nadie, no es un cura». Las referencias del atacante, que sigue cobrando el finiquito de diez millones a plazos, son muy positivas de Luis García Fernández. «Le han hablado muy bien, tanto como persona como entrenador. Como jugador ya lo conocemos, un grandísimo futbolista».

Viera y Valerón festejan el ascenso del 21 de junio de 2015 en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Negocio redondo y Valerón

Como añadido a los dos ascensos, que supusieron un ingreso de cuarenta millones por temporada por los derechos de TV, cabe sumar el traspaso al Beijing en 2018 (22 millones). Es junto a la salida de Pedri al Barça (en el contrato de los bonus y que se cerró en 25 kilos), los dos mayores transacciones. Canteranos de oro y en el caso del genio de La Feria, la oportunidad de potenciar el aspecto logístico. Gracias a la venta al club de la Superliga de China, la UD financió la reconstrucción de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, cuyo coste rondó los 22 millones.

El regreso de Viera refuerza el rol de la cantera y permite a Luis García Fernández contar con un líder y motivador nato. Del ‘veo mucha fiesta aquí’ al ‘vienen a robarnos nuestra comida y a matar a nuestra familia’, el ‘21’ ha manejado de forma soberbia el lenguaje.

Nadie en la historia del club amarillo cuenta con tres ascensos y conformaría la mejor despedida, tras salir por la puerta de atrás en diciembre de 2023 -para luego jugar en el Almería-. Viera no ha vuelto a pisar el Gran Canaria desde su desvinculación. Su último partido oficial fue ante el Villarreal en La Cerámica el 8 de octubre de 2023. Y en el Gran Canaria, seis días antes, ante el Celta con una aparición estelar (tanto de pena máxima y asistencia a Marc Cardona). Valerón regresó con 38 años y sufrió el Cordobazo. Luego subió con Viera y se despidió a lo grande.