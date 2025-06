La UD Las Palmas fulmina a Viera y fin del culebrón: Luis García y Helguera cierran la puerta al '21'

The end. Los 'luises' le ganaron el pulso al Mesías. Jonathan Viera Ramos (265 partidos de amarillo, 75 goles) no supera el filtro de la dirección deportiva, liderada por Luis Helguera, ni tampoco el del el técnico Luis García Fernández. El '21' no tendrá un quinto ciclo de amarillo en busca del tercer ascenso con la UD Las Palmas (ya lo logró en 2015 con Paco Herrera y en 2023 con Xavi García Pimienta). El que fuese capitán del cuadro grancanario en Segunda y Primera no cuenta con el visto bueno del entrenador ni del director deportivo. En este giro hacia la cantera, con los fichajes de Adri Suárez y Adam Arvelo, no hay espacio para este rostro talentoso, carismático y controvertido.

Jonathan Viera, en diciembre de 2023, durante su despedida como jugador de la UD Las Palmas. / LA PROVINCIA / DLP

Se trata de una decisión de "encaje deportivo" en el nuevo ciclo para la 25-26. El Mesías solo gozó del respaldo del presidente de la entidad grancanaria Miguel Ángel Ramìrez Alonso, al que consideró "un gran amigo, pero esta decisión compete únicamente al responsable de la dirección deportiva que es Helguera". Sin el 'OK' de los despachos, y con cierto recelo en la caseta, tras la polémica salida en diciembre de 2023 por el pulso con García Pimienta y el club, aquí finaliza el 'culebrón Viera'.

Ramírez y Viera caminan hacia la puerta principal de la Ciudad Deportiva. / LA PROVINCIA / DLP

A pesar de que el atacante, que militó en el Almería, Khor Fakkan de Emiratos Árabes y Johor de Malasia, tras dejar la UD en diciembre de 2023, cobrando un finiquito histórico de diez millones, esperaba la llamada del club isleño, los contactos se limitaron a dos reuniones entre Iván Cristovinho, agente del '21', y Luis Helguera. Diálogo de cortesía para dignificar la aportación del mejor activo amarillo de este siglo, que no ha vuelto a pisar el Gran Canaria tras su último partido en Siete Palmas ante el Celta de Vigo (2 de octubre de 2023). Queda abierta ahora la puerta a un homenaje o a su entrada en el club como técnico o colaborador con la base.

Desde el entorno de Luis Helguera, se matiza que no existe problema personal alguno con el de La Feria. "Es el mejor jugador que ha tenido como ejecutivo". Pendientes de la vuelta de Kirian Rodríguez, el capitán del nuevo ciclo deportivo es Álex Suárez, que estará escoltado por Sandro Ramírez, tras la venta de Moleiro al Villarreal CF.