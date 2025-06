Barbosa bendice a Adri Suárez: "Es valiente y atrevido y también va bien con los pies, encaja en el estilo de la UD Las Palmas"

Mariano Damián Barbosa bendice a Adrián Suárez Ortega (Teror, 20 años). El arquero argentino, 170 duelos con la UD Las Palmas desde el curso 2010-11 a la 13-14 del Cordobazo, trabaja en el filial del Villarreal CF y ha pulido los aspectos técnicos del segundo fichaje del ciclo de Luis García Fernández. A sus 40 años y retirado desde 2020, el guardameta que jugó las semifinales de la Champions con el Submarino Amarillo (2006) ante el Arsenal, aprecia el juego de pies del grancanario. También realza su valentía en los balones aéreos. «Solo tiene 20 años y un amplio margen de mejora, pero estoy seguro que triunfará en su casa».

«Lo tuve hace dos años conmigo, tuvo la suerte de viajar con el Villarreal B cuando ascendimos a Segunda [2022]. Luego estuvimos en la pretemporada, que fue cuando más trabajé con Adri. Y luego se fue al C. Es habitual en los filiales, que los jugadores suben y bajan, van pasando por diferentes equipos. Es un portero para aprovechar, para sacarle rendimiento. Y sobre todo porque vuelve a su casa. Tendrá muchísimas ganas de demostrar delante de los suyos el nivel que tiene. Por aquí se fue un poco injusto con él [no jugó al no renovar]. Ya sabe como es el tema de los clubes y los jugadores. Tenía la posibilidad de salir y así fue. Cuando venía a entrenar, traté de apoyarlo en todo momento».

El factor de parar en casa

Adri Suárez se inició en la Escuela del Teror y luego dio el salto a la UD con nueve años. Estuvo seis temporadas en la cadena amarilla y en su último año de cadete se marcó al Villarreal. Pasó por el Juvenil del CD Roda y luego por el regional del Villarreal C. Ha entrenado con el filial del Submarino y con el primer equipo. Para Barbosa, permanecer un año sin jugar, conforma una experiencia muy dura. «La situación no era fácil; no podía jugar por su decisión y pasó por un año muy duro. A pesar de no tener minutos y trabajar cada día al máximo, es difícil de afrontar. Ahora en su casa, tendrá toda las ganas del mundo para demostrar el gran nivel que atesora», incide el ex del Recreativo, Sevilla, Banfield, River o Estudiantes La Plata.

Barbosa realza la sangre fría y el control del esférico con los pies del terorense. En ese aspecto, fundamental en el ciclo con García Pimienta o Setién, la UD tiene a un portero a lo Álvaro Valles o Javi Varas -también Lizoain o Aarón Escandell tenían buen pie-. «En el Villarreal te exigen mucho en el cuidado de ese aspecto técnico. Para esta faceta del juego, Adri va muy bien con el juego de pies. Entendía el juego a la perfección, que es lo que te piden hoy en día para estar en la portería. Para la UD seguramente con el estilo que están acostumbrados, que todavía recuerdo de mi paso por la Isla, es de mucho de tener el balón. Siempre te apoyas en el portero y es preciso ser partícipes en un juego dominante. Es decir, con esa filosofía de la UD de un estilo dominante con los pies, Adri es muy bueno». Amplía el análisis a los reflejos y contundencia en el juego aéreo. «Es ágil y rápido a la hora de reaccionar. Es que de reflejos va muy bien y en el juego aéreo también. Es valiente y atrevido. Pero lo más importante es que cuenta con 20 años y un gran margen de mejora. Estoy seguro que triunfará, solo espero que vuelva a sentirse importante. Que cuente con esas ganas de demostrar todo su potencial y le saldrá todo fenomenal. Se lo merece».

El puente aéreo Villarreal-Gran Canaria sigue on fire. Alberto Moleiro fue traspasado al Submarino Amarillo por 16 millones el pasado jueves. En el vestuario de Marcelino García Toral, el tinerfeño, que está disputando la Eurocopa Sub 21, coincidirá con Sergi Cardona -117 duelos con Las Palmas-. Por su parte, Yéremy Pino pasó por la cadena pío pío y ahora es toda una institución en la caseta groguets con una Europa League en su palmarés -además cuenta con 15 duelos con la Roja de Luis de la Fuente y participó en la conquista de la Nations League (2023)-.

Dinko Horkas y Killane

Con el fichaje de Adri Suárez, la UD recupera el acento canario para la portería. El último guardameta con recorrido importante en el primer equipo de la tierra fue Raúl Lizoain (76 duelos de amarillo, 32 en Primera). El arquero del barrio de Escaleritas llegó al primer equipo en la 10-11 y se marchó tras el descenso de la 17-18. En estas últimas siete temporadas, ha hecho carrera en Segunda: Alcorcón, Mirandés, Andorra, Cartagena y el Albacete Balompié -donde disputó 36 partidos en la 24-25-.

Junto a Adri Suárez, Dinko Horkas y Álvaro Killane. El arquero croata de 26 años, que jugó en el último tramo ante la lesión de Cillessen, será el portero titular. Suárez y Killane, el gran diamante de la factoría, mantendrán una lucha titánica. En el ciclo ‘post-Valles’, y ante la marcha de Cillessen, un terorense tiene el aval de Barbosa. Listo para soñar y triunfar. Los guantes de Pinito por la gloria.