Arvelo, la voz de la ilusión: "Todo canario sueña con jugar en la UD Las Palmas y defender los colores de la tierra"

La voz de la ilusión y el poder de atracción del amarillo. El timbre del jugador de PlayStation y un mensaje de hacer patria con la UD Las Palmas. El extremo y delantero tinerfeño Adam Arvelo (Candelaria, 20 años) desveló esta mañana sus primeras impresiones al asumir el reto de triunfar en el club pío pío por el ascenso y a las órdenes de Luis García Fernández.

"Todo canario sueña con jugar en la UD y defender los colores de nuestra tierra", detalló el prometedor mimbre de desborde, que firma para las próximas cuatro temporadas -dos años y dos más opcionales-.

Además, describe estar "muy ilusionado y con muchas ganas de comenzar". No dudó en firmar para el club amarillo, a pesar de contar con una propuesta para seguir en el Sporting Club de Portugal -que se hace con un porcentaje de una futura venta del de Candelaria-.

"Desde el primer momento que salió la opción para venir para mi tierra, pues no me lo pensé. Tenía la opción de seguir allí en el Sporting y renovar, pero está claro que es un sueño de cualquier canario, es pasar de jugar en el barrio a vestir de amarillo", detalló en la emisora oficial del club.

Trayectoria y una llamada irrechazable

Adam Arvelo tenía ganas ya de asentarse en un club del Archipiélago y tras rechazar al CD Tenerife, aterriza en la UD Las Palmas, un club con una dilatada apuesta en diamantes del Teide.

"Tengo 20 años, salí con 12 para Villarreal y allí estuve estuve 3 años. Pasé por la Selección y milité dos años en el Real Madrid. Tenía la opción de seguir en Portugal con una ampliación de contrato". Pero sonó el teléfono y ahí estaba el amarillo.

"Ni me lo pensé, estoy muy ilusionado y con muchas ganas. Solo pienso en comenzar y en vestir de amarillo". Admite, que no ha sido fácil estar tantos años lejos de Tenerife. "Hacerte un nombre y carrera no es fácil, pero gracias a mi familia lo he ido logrando paso a paso (...) Siempre les estaré agradecido. Todo esto no hubiese sido posible sin ellos. Aún tengo que madurar en ciertos aspectos vinculados al juego y personalidad, estoy aprendiendo a mejorar en todo".

Kirian como espejo y apoyo

En el campo, se definde como un atacante inquieto y polivalente. "Mi estilo de juego es el que nos representa a muchos canarios. Me gusta esa manera de jugar y de tener el balón de la UD. Ese juego asociativo encaja con mi personalidad, pero también puedo aportar desborde, así como desmarques. El hecho de estar siempre con el balón me hará crecer, así como la competición. Puedo jugar de extremo derecho, mediapunta, tirar diagonales...".

Considera un orgullo jugar con un vecino ilustre de Candelaria como Kirian Rodríguez. "Es un pedazo de jugador y muy contento que sea de Candelaria".

Admite que ya mantiene contacto con su nuevo vestuario. "Sí he recibido mensajes, pero no he podido ir todavía a Gran Canaria (...) Llevo tres semanas de vacaciones y no dejo de entrenar. Me preparo a tope entre el gimnasio y la pelota". Y es que no puedo vivir sin el cuero: "Los canarios no podemos pasar más de dos días sin el el balón, lo extrañamos mucho".