Moleiro: «Me voy con la tristeza de dejar mi casa»

Alberto Moleiro, después de haber cerrado su fichaje por el Villarreal a cambio de 16 millones más otros dos en variables, quiso despedirse ayerde la afición insular a través de sus redes sociales, en las que no solo agradeció todo el cariño posible a la hinchada, si no que además se acordó de personas importantes en su carrera y especialmente desde que llegó al club hace seis años atrás.

Moleiro muestra gratitud hacia numerosas personas clave en su formación, como Tonono y Roberto Arocha, figuras fundamentales en sus primeros pasos en el club, así como al personal de la Casa Amarilla, residencia de jóvenes futbolistas donde vivió varias temporadas.

Entre los habituales agradecimientos a entrenadores, compañeros y directivos, destacan dos menciones especiales. La primera para Pepe Mel, el técnico que le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo con apenas 17 años. La segunda, para el capitán de las últimas campañas, Kirian Rodríguez: «Gracias por haberme ayudado tanto. Te deseo lo mejor siempre. Eres un ejemplo para todos, hermano», remarcó Alberto.

Asimismo, Mole quiso dedicar unas palabras a la afición de la UD Las Palmas: «Gracias por el cariño incondicional», expresó el ya ex amarillo. El tinerfeño no ocultó su espina clavada: «Me voy con la tristeza de no haber logrado la salvación», reconoció, antes de añadir: «Marcho con la ilusión de seguir creciendo y afrontar nuevos retos, pero también con la tristeza de dejar mi casa».