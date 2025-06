Desnudando al salvador de la UD Las Palmas: "Luis García tenía mejores notas que Xavi, Xabi y Raúl González"

Más aplicado que Xabi Alonso, Raúl González y Xavi Hernández. El empollón de los empollones. Cultura de pupitre. Radiografía a Luis García Fernández por un profesor segoviano de oro y vinculado a Gran Canaria. Juan Carlos Gómez Perlado (Hontalbilla, 67 años), expreparador físico de la UD Las Palmas, así como exresponsable de la preparación física de las categorías inferiores de la Selección española 17 años, impartió clases al técnico amarillo en el Curso de Entrenadores UEFA Pro de 2019 -la generación de los galácticos-.

Gómez Perlado. / LA PROVINCIA / DLP

En aquella promoción, ilustres del balón como Raúl González, Xabi Alonso (Real Madrid), Xavi Hernández, Víctor Valdés, Julio Baptista, Esteban Cambiasso, Albert Riera, Marcos Senna, Joan Capdevilla, Mikel Alonso, o el estratega amarillo se hicieron con el diploma.

«Era un grupo reducido de 14 a 16 futbolistas y futuros técnicos, y que recibió una cantidad ingente de información en un plazo exprés en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Fue muy intenso, con un protocolo similar por el que también pasaron Juan Carlos Valerón, Manuel Pablo o Lionel Scaloni. Yo impartí varias asignaturas como Filosofía Didáctica, Preparación Física y Orientación a Jugadores. Más allá del temario y de la buena predisposición por su condición de excelentes profesionales del fútbol como jugadores, el aprobado no se regala. Me impresionó la inquietud y la capacidad de absorción de Luis García. Sacó muy buenas notas, de las mejores, y quedó patente su sentido crítico. Cuando me enteré de la noticia, de su fichaje por la UD Las Palmas, le escribí y me respondió. Tenemos pendiente un café en la Isla, fue de esas personas que te cautivan. Me impresionó», realza el que fuese estrecho colaborador de De la Fuente, Ginés Meléndez o Iñaki Saez.

Promoción de 2019 con Luis García, Raúl González, Gómez Perlado o Xabi Alonso. / LA PROVINCIA / DLP

Gómez Perlado, profesor en la Universidad de Las Palmas y que inició su ciclo en la RFEF en la 02-03 -por sus manos pasaron talentos como Jesé, David Jiménez Silva, Ángel López, Guayre, Jorge Larena, Rubén Castro Martín, Carmelo, Braulio Nóbrega, Aythami Artiles, Sandro Ramírez, Pedro Rodríguez Pedrito, Valerón...- no se pronuncia en relación al estilo que se vera con Luis García Fernández desde el 17-A . «Desconozco ese punto en profundidad, he seguido su trayectoria y es un preparador incipiente. Trabajó en el Espanyol y Catar con 'Tintín' Márquez. Conforma una incógnita en la UD, pero su capacidad está fuera de toda duda. Está capacitado».

Gómez Perlado, en su etapa en la UD Las Palmas. / LA PROVINCIA / DLP

‘Platanitos’ y lo de Carrión

Aplaude el regreso a la cantera, tras cuatro años de escasa confianza en la factoría con Pimienta, Luis Carrión y Diego Martínez. «Bueno, es su discurso. Fue muy inteligente en su oratoria. Supo interpretar de forma satisfactoria las inquietudes y vicisitudes del club al que va. Pero es categoría profesional, ya veremos como termina. En Segunda, la igualdad es máxima y pueden subir la mitad de los equipos. Es pronto para manifestarse. Sería muy osado por mi parte».

Juan Carlos Gómez Perlado. / LA PROVINCIA / DLP

Presenció en el palco del Gran Canaria el descenso. Una pérdida de categoría fundamentado en el desastre del 2025: dos victorias en 20 jornadas. «Creo que se esperó en exceso por Carrión, y luego, aunque Martínez comenzó muy bien, los rivales supieron explotar al máximo las debilidades de la UD. Fue una desilusión tremenda para todos, el fútbol es muy cambiante y te estudian en demasía. Se sabe todo de todos, y Las Palmas se convirtió en un club vulnerable».

Luis García Fernández, en su ciclo de técnico del Espanyol. / LA PROVINCIA / DLP

Afincado en Las Palmas de Gran Canaria desde 1988, Gómez Perlado gozó de dos etapas en la UD como técnico y preparador físico -de 1988 a 1995 para luego regresar de 2001 a 2002-. También pasó por el Gáldar, Guía y Moya. Compartió con Iñaki Saez presencia en la Selección absoluta y salió en 2018 por culpa de Rubiales por vía judicial. Más de una treinta de entorchados con las inferiores de España y una figura clave en la formación de Silva y Pedrito. También, un gran conocedor de la valía académica de Luis García. «Siempre te preguntaba, y eso me gusta. El profesor es el responsable de transmitir, no es el que más sabe. Y Luis llamó mucho la atención».