Loiodice, ante su último tren para explotar

Después de un lustro en la Unión Deportiva, a Enzo Loiodice se le empieza a agotar el crédito para saber si es una realidad de élite o un jugador cumplidor que tiene cabida en Segunda División, la categoría que se le vuelve a presentar al francés para subirse al último tren con el que terminar de explotar las virtudes que se le presuponían cuando el club le fichó en 2020 de la mano de Tino Luis Cabrera y Luis Helguera.

De la perla de las categorías inferiores de la selección francesa a un jugador que representa una incógnita. El periplo del parisino en Las Palmas ha supuesto un reguero de luces y sombras. Las lesiones le castigaron en exceso en sus dos primeros años, con el pubis y el hombro siendo las zonas afectadas, se consagró con García Pimienta en el curso del ascenso y en Primera División a ido a menos de tal manera que en la ya expirada temporada apenas contaba para Diego Martínez.

LaLiga Hypermotion se le presenta como una oportunidad a sus todavía 24 años para demostrar qué tipo de jugador quiere ser. Es joven, está comprometido con el club, y con la fuga de centrocampistas las miradas se van a posar en el francés desde que arranque la pretemporada el próximo 4 de julio en Barranco Seco.

Ya no están Dario Essugo, ni Javi MuñozJosé Campaña, ni Stefan Bajcetic y habrá que esperar a ver cuándo puede estar disponible Kirian Rodríguez, con el que los visos para tener el alta competitiva no son del todo halagüeños en este verano como él preveía hace dos meses atrás.

Ante esta falta de efectivos en la medular, Loiodice va a tener que asumir unos galones que le corresponden en su sexta temporada en la Unión Deportiva. Ser el que abra camino a los Sergio Viera, Abou Bassinga e Iñaki González que previsiblemente van a formar parte de la primera plantilla y que sea el mejor ejemplo de los jóvenes como hizo él al llegar con 19 años a la Isla.

Habrá que esperar a ver cómo se va a desplegar Luis García con los jugadores que tenga en sus manos, pues pocas previsiones se pueden hacer con un entrenador que no ha tenido una larga carrera en los banquillos y no se ha terminado de definir con una sistema claro de alineación.

De esta forma poco podrá vislumbrarse todavía sobre la posición en la que tenga que encajar para volver a encontrar su mejor fútbol, si es en un 4-2-3-1 con el doble mediocentro, o bien en un 4-3-3 como interior, los dos sistemas que más ha usado García y en el que Loiodice mejor se acopló con García Pimienta.

Todo ello con el recuerdo de la pasada campaña en la que se le notó incómodo desde la llegada de Diego Martínez. Además, en el tercer partido que dirigió el gallego tuvo la mala suerte de caer lesionado en el minuto 19 del primer partido copero contra el Ontiñena y ya le costó entrar en la dinámica del equipo hasta prácticamente quedarse en un jugador residual.

Incluso, cuando Martínez se vio obligado a darle la titularidad en Montilivi ante la baja de José Campaña y la sanción de tres partidos de Dario Essugo por su desconsideración a Gil Manzano contra Osasuna, el francés cuajó un partido horrible.

Tampoco es que con el Villarreal tuviera su mejor tarde, siendo uno de los sacrificados en el potaje táctico que hizo Martínez para intentar igualar el marcador contra el Submarino Amarillo.

Y ya la sentencia con el parisino le llegó ante el Mallorca en Son Moix, cuando el técnico le señaló en el minut 40 y le sustituyó por Benito Ramírez. Un gesto que no fue puntual, si no que además le significó que no actuó más hasta que el equipo estaba descendido.

Doce partidos seguidos estuvo Loiodice sin jugar un solo minuto. Desde la visita del Barça hasta que volvió a jugar, como titular frente al Leganés en la penúltima jornada sin nada en juego, casi una falta de respeto con el mediocentro, al que le debió doler en el orgullo y volvió a encontrar la versión que espera dar ahora en Segunda.