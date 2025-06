Pimienta habla del descenso de la UD Las Palmas y de Luis García: "Si lo fichó Helguera, seguro que es bueno"

Xavi García Pimienta y su guiño eterno a la afición de la UD Las Palmas. Un estratega con ADN amarillo y un hueco en la eternidad -logró el ascenso en 2023 y la permanencia en 2024, emulando la heroicidad de Sergio Kresic en 2001- . El técnico barcelonés, de vacaciones en el Sur de Gran Canaria, presenció esta mañana la disputa de la vuelta de la final del playoff de ascenso entre la UD San Fernando y el Girona B. Cuestionado por el fichaje de Luis García Fernández para el curso 25-26 en Segunda, el también expreparador del Sevilla FC da el visto bueno ya que viene de la mano del director deportivo Luis Helguera, que acompañó a Pimi en su excursión al Eleuterio Valerón -también figuraban Vicente Gómez y Ramón Suárez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana-.

El pasado mes de septiembre, cuando llevaba las riendas del Sevilla y Carrión lo hacía en la UD, Xavi García Pimienta disfrutó de un parón FIFA en Las Burras.

Pimienta y Luis Helguera, esta mañana, en El Tablero. / LA PROVINCIA / DLP

Pasar página y ser firmes

"Me parece muy bien, si lo ha fichado Luis, seguro que es un buen entrenador", aseveró Pimi sobre el relevo de Diego Martínez. En relación al descenso amarillo, que llegó precisamente en Sevilla, ante el club hispalense dirigido por Caparrós, tras el despido de Pimienta, pide "corregir los errores". "El fútbol es lo que tiene, a veces cuando no salen las cosas pues te puede pasar. Las intenciones han sido las mejores por parte del club, pero no han salido. Es el momento de estar unidos y hay que corregir los errores para tratar de subir".

El barcelonés, considerado por el presidente Miguel Ángel Ramírez como el mejor entrenador en su ciclo de dos décadas en el cargo, solo tiene un plan para conquistar el objetivo y volver a jugar en Primera: "Competir al máximo". No dudo ni un segundo en reverenciar a la afición pío pío, que ha superado la barrera de los 4.000 carnés. Ante la cuestión de si la UD debe subir o sí, se decanta por "intentarlo". "Lo van a intentar y estoy convencido que harán todo lo posible. Y más con esta afición que se lo merece todo", argumentó el estratega de los 105 duelos dirigidos en el banquillo isleño, así como 44 con el Sevilla.

Míchel, el hijo de Míchel y el banquillo del Girona

Mientras Pimi seguía las evoluciones del Sanfer-Girona B, Míchel, actual preparador del Girona, también lo hacía en el otro lateral del Eleuterio Valerón. Con el presidente Delfín Geli también presidente en la comitiva catalana, la intención del club gironins es la de continuar con Míchel, que no perdió detalle de su hijo, protagonista en el ascenso del grupo de Quique Álvarez. Pimienta y su equipo conforman una vieja pretensión de la entidad catalana, que disputó Champions la 24-25 y luego sufrió para sellar la permanencia.