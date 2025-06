El entrenador histórico de la UD Las Palmas que nadie ha logrado superar

Pierre Sinibaldi dirigió 166 partidos oficiales con la UD Las Palmas entre 1971 y 1975. Medio siglo después, ningún técnico ha conseguido igualar esa marca. Su nombre encabeza aún hoy la estadística de entrenadores con más encuentros al frente del equipo, sin que nadie haya logrado arrebatarle ese lugar.

La cifra, por sí sola, da una idea de su influencia, pero lo que distingue a Sinibaldi no es solo el número. El técnico francés llegó a la isla en un momento en el que el club buscaba consolidarse en Primera División. Venía de entrenar al AS Mónaco y su llegada no generó grandes titulares, pero con el tiempo se convirtió en una de las presencias más estables del proyecto deportivo de la UD.

Bajo su dirección, Las Palmas vivió uno de sus periodos más consistentes en la máxima categoría. El equipo no solo logró mantenerse, sino que ofreció un estilo de juego reconocible y competitivo. Con Sinibaldi, la UD fue a Europa. En la temporada 1972-73, el club disputó por primera vez la Copa de la UEFA. Fue eliminado por el Sloboda Tuzla yugoslavo, pero quedó registrada como una de las páginas más notables de su historia.

En total, dirigió 136 partidos en Primera, 24 de Copa y 6 en competiciones europeas. Un registro que ningún otro entrenador ha conseguido alcanzar hasta ahora. Ni Roque Olsen, ni Luis Molowny, ni Sergio Kresic, ni técnicos recientes como Pepe Mel o García Pimienta. Algunos se acercaron, pero ninguno superó su permanencia al frente del equipo.

Sinibaldi falleció en 2012, a los 87 años, sin hacer ruido. Nunca fue una figura mediática. Su nombre no suele aparecer en los grandes relatos del club, pero su huella permanece en los registros y en la memoria de muchos. Ningún entrenador ha dirigido más partidos oficiales con la UD Las Palmas. Ninguno ha tenido una etapa tan prolongada al frente del equipo.