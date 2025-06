De la Fuente: "La UD Las Palmas siempre fue un club de cantera y acierta al dar continuidad a su proyecto histórico"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional y campeón de la Eurocopa, aplaudió esta tarde, en el Bodegón del Pueblo Canario, dentro de la celebración del Día del Entrenador y la Entrenadora, por parte del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), la vuelta a sus orígenes de la UD Las Palmas. El club amarillo, con Luis García Fernández como nuevo líder espiritual, vuelve a mirar a su vivero tras el descalabro del descenso.

Luis de la Fuente, junto a España, durante el acto del Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Interinsular. / ANDRÉS CRUZ

"La UD siempre ha apostado por la cantera y recuerdo grandísimos futbolistas formados en la casa. Soy un fiel defensor del fútbol base, de la cantera y la formación, así como de dar oportunidades y continuidad al talento. La UD acertará si sigue con esa filosofía, que es únicamente dar continuidad a su proyecto histórico. A su historia. Lo celebro porque cuando más jugadores nacionales exista, pues más materia prima y seleccionables para nuestro equipo".

Luis de la Fuente dialoga con Miguel Ángel Ramírez Medina, reconocido esta noche con el premio Trofeo Gregorio de la Torre 'Yoyo'. / ANDRÉS CRUZ

El canario está de moda: de Yeremay a Moleiro

Se le cuestionó por la explosión de 'platanitos' como Moleiro, Yeremay, Yeremy Pino o Pedri. Talento con denominación de origen que ha vestido el amarillo de la UD Las Palmas y la Roja.

"Son grandísimos futbolistas, pero que forman parte de la rica historia del fútbol de Canarias. Ya hubo futbolistas fantásticos y ahora llega otra explosión, de jugadores que están cumpliendo al máximo nivel en los mejores clubes de la liga y mostrando un nivel altísimo (...) Se están haciendo las cosas muy bien, pero si salen de esta tierra es gracias al trabajo de los entrenadores de la base. Hay una formación y metodología excepcional. Un talento fantástico. Todo eso bien conjugado, genera el producto perfecto. La cocción precisa. Buenos futbolistas y buenos entrenadores para formar".

De la Fuente saluda a Vicente Gómez, en presencia de Luis Helguera, esta tarde, en el Bodegón del Pueblo Canario. / ANDRÉS CRUZ

De la Fuente, que ganó una Liga con el Athletic en el Estadio Insular como pupilo de Clemente, recuerda que él hizo debutar a Moleiro con la Sub 21. Un bautizo que también clonó con Pedri. "Moleiro debutó conmigo con la Sub 21 y es muy bueno. Tienen lo que se ganan. Yeremay ha estado en la Sub 21 y no pudo jugar el tramo final del Campeonato de Europa Sub 21. Alberto luce un nivel altísimo...Solo les pido que rindan en su club; les pedimos que se reivindiquen (...) y como guinda del pastel: ir a la Selección", valora del nuevo fichaje del Villarreal y de la estrella del Dépor.

Flores a Luis García

El campeón de la Eurocopa y de la Liga de las Naciones (2023) le desea la mejor de las suertes a Luis García Fernández. Espera que goce de "inspiración". "Siempre le deseo a todos mis colegas lo mejor, a Luis pues que tenga inspiración. La fortuna, pues toda. Suerte, no, no creo en la suerte sino en el trabajo. Confó que acierte con las decisiones que tome, que le vaya muy bien a la UD Las Palmas. Es un club que circunstancialmente está en Segunda y que no tardará en volver a Primera".

De la Fuente firma un autógrafo a un aficionado grancanario. / ANDRÉS CRUZ

¿El Balón de Oro es para Pedri o Yamal?

De la Fuente no quiso pronunciarse sobre si le entregaría el Balón de Oro a Pedri o a Lamine Yamal. "Me mojo por los buenos futbolistas españoles; fui un defensor de que Rodri ganase el Balón de Oro el año pasado y este año me gustaría que fuese otro jugador español. Lamine debutó conmigo con 16 años y Pedri también lo hizo conmigo con la Sub 21. Ya se pueden imaginar la relación que tengo con los dos. Relación y algo más, celebro y deseo que un jugador español gane ese galardón. Y será un tributo a todos los entrenadores de la base, ahí somo un país puntero gracias a los clubes y a la RFEF. Se hace un trabajo fantástico, también en Gran Canaria".

La polémica de Nico y su fichaje por el Barça

Sobre el pique entre el Barça y el Athletic, De la Fuente lanza un serio aviso. "Hay que respetar las normas del juego". "Se trata de fichajes...Si un club quiere fichar y otro quiere vender, y si a eso sumamos, un jugador que quiere salir, pues es ley de vida. Forma parte del fútbol mundial y de la historia. Lo que deseo es que el fútbol española siga creciendo para que podamos tirar de ellos"

Yamal y acabar como Fati

El seleccionador nacional, en relación a la protección sobre Yamal, desecha de forma tajante que puede convertirse en otro 'caso Fati'. "No, Fati tuvo la mala suerte de la lesión y que desgraciadamente está en un proceso de recuperación. Necesitamos jugadores de ese talento. En relación a Lamine, todos debemos entender y vosotros los periodistas, aún más, que tiene 17 años y cumple 18 el 13 de julio. Ustedes deben ser conscientes de que tendrá altibajos y no deben ser crueles. Habrá momentos menos buenos porque aún está en proceso de formación. Hay que ayudarle y animarle porque cuenta con un talento fantástico. Es un futbolista que puede ser leyenda".

¿Deja España si es campeón del mundo?

Si De la Fuente se marca un Del Bosque y gana el Mundial de Estados Unidos, no piensa dejar la Roja. "Todo lo contrario, no me echan de aquí...Estoy disfrutando mucho. Pero primero debemos clasificarnos, tenemos la finalísima en marzo con una súper competición y queremos seguir ganando. Luego viene el Mundial. En el fútbol soy a cortoplacista, disfruto de cada momento, de cada entrenamiento, disfruta del hoy...".

Define el Mundial de Clubes como "una competición muy potente" y elude pronunciarse si España jugará pronto en Gran Canaria. No le pone fecha y recuerda el reciente paso por Santa Cruz de Tenerife. "Eso no depende de mí, nos reciben muy bien en todos los sitios. Donde voy...miren esto. Es un orgullo, un halago y me emociona recibir este trato en Las Palmas de Gran Canaria. Vigo, Elche...Estuvimos en Tenerife y disfrutamos de un entreno con 12.000 personas. Estamos en un país excepcional; el mejor del mundo. Pero son apenas tres amistosos al año y tratamos de ser cercanos".

Formar es ganar

El seleccionador, que hoy participa en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de unas jornadas de actualización para entrenadores con el apoyo de la UD Las Palmas, insiste en la "importancia del fútbol formativo". "Vengo de un club como el Athletic donde la cantera es básica, sigo con la mentalidad de la formación. Resalto la figura del entrenador formador, todos los futbolistas han tenido un primer entrenador. Hay que ponerlo en valor, no se puede dirigir a los profesionales sin la formación y la formación en valores".

Con la compañía de Miguel Ángel España, preparador de porteros de la RFEF, De la Fuente admite sentirse como en casa. "Me siento muy feliz aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero no por esos recuerdos de la Liga con el Athletic en el Insular sino por las amistades que tengo en las territoriales, tanto de la Federación como de gente vinculada al fútbol. Y también con la UD Las Palmas (...) Hoy es el día para homenajear a los entrenadores grancanarios, que están haciendo un gran trabajo, y a eso hemos venido", valoró durante la gala.