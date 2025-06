Eder Sarabia apuesta por la resurrección de Kaba: "Es un fenómeno; espero que se quite la espinita que tiene con la UD Las Palmas"

Regresa a Gran Canaria como técnico de Primera. ¿Qué siente?

Aquí siempre bien, ya lo sabe. Nosotros fuimos muy felices en la Isla y encima con el calor que pega en la Península, que en Andorra hay casi 40 grados, pues esto es el paraíso. Estoy en un evento de fútbol y redescubriendo la pasión que hay en la Isla por el fútbol. Me alucina la cantidad de equipos que hay y la de directivos o técnicos. Todos unidos para fomentar el fútbol canario y el talento con ese grado de improvisación que ponen en el césped. Me encanta, es único. Y ojalá que todo esto sirva para que la UD esté en Primera, que es donde se merece.

Eder Sarabia dialoga con Helguera y Vicente Gómez, ayer, en el Bodebón del Pueblo Canario. / ANDRÉS CRUZ

De dirigir a Messi a héroe del Martínez Valero. ¿Subir con el Elche es su obra perfecta?

Estoy en un sitio en el que llevo poco tiempo, pero se están haciendo muchas cosas bien, empezando por los jefes. Tienen claro lo que quieren y te dejan trabajar. Somos poca gente los que tomamos decisiones y estamos muy alienados. Al inicio de Liga decíamos que había 14 de equipos que pueden ascender, pero el Elche era especial. No teníamos la presión externa, el dejarte llevarte por una afición que te presiona. Allí es un sitio donde se tienen las cosas muy claras y no afecta el ruido de fuera. Con el paso de las jornadas, el equipo siempre estuvo bien y fue creciendo con el tiempo. Interiorizó lo que queríamos y luego el plantel atesora mucho nivel. Te brinda alternativas. Hemos sabido absorber todo eso para ampliar los recursos y perfeccionar mi modelo.

El 4-0 de Copa en Elche contra la UD de Diego Martínez resultó premonitorio. Uno logró el ascenso y el otro bajó de forma estrepitosa (dos victorias en veinte partidos ligueros en un 2025 para olvidar).

Estábamos en un momento muy bueno. Desde aquella reunión en noviembre en la que nos comprometimos con ciertas cosas, todo cambió. Aunque no teníamos resultados del todo, empezamos con esa inercia en la segunda vuelta. Le pillamos a la UD ese partido a contrarié, todo salió todo perfecto y nos basamos en el partido de los amarillos ante la Real Sociedad en Anoeta de unas semanas antes. Copié bastantes cosas que la Real hizo muy bien. Fue interesante. Era el momento nuestro en el que estábamos subiendo, ese punto de inflexión hacia arriba. Al máximo de potencia. Para la UD, por su parte, fue el punto de inflexión pero en negativo.

¿Qué hubo de realidad en ese amor hacia la UD? ¿Por qué no se concretó su fichaje? Su nombre ha sonado en los dos últimos veranos para volver a la Isla.

Pues toda la verdad por ambas partes. Tanto de dentro del club como de la Isla, siento mucho cariño. Se me valora. Lo que dejamos aquí fue una semilla que caló en la gente y en mí. En nosotros [por Quique Setién]. Siempre estaré eternamente agradecido. Ese paso con Quique al fútbol profesional fue gracias a la UD para mí. Yo estaba en el Villarreal C y analizaba clubes de Segunda. Grabé todos los partidos de la categoría de plata y los veía. Tenía un Excel con los análisis de todos los equipos y pensaba que era nuestro mercado, pero me llamó Quique y nos fuimos para la Isla y a Primera (2015). Aquí se respira algo especial y me siento muy identificado con el fútbol canario. Esa improvisación, el talento y siempre jugando desde un orden. Pero darles esa libertad para que el futbolista saque lo mejor de sí me parece genial. Llegamos y le dimos una vuelta a todo y conseguimos que esos jugadores talentosos dieran su mejor nivel. El amor fue algo mutuo. Mi recuerdo será para toda la vida. Pero a veces vas a un sitio y las cosas no se dan....Es ley del fútbol.

¿Le veremos en un futuro en el banquillo de la UD?

La gente me quiere y adoro la Isla. En esta ocasión, solo vengo por un día, porque mi mujer está cerca de dar a la luz. Pero en todos los sitios en los que he entrenado, hice un vínculo especial. Pero Las Palmas fue el primero y siempre tendré ese agradecimiento eterno.

¿Qué opina de Luis García?

Me parece un gran entrenador y de lo que he visto en sus equipos, propones cosas y matices tácticos interesantes. Maneja alternativas y puede encajar en lo que es esa idiosincrasia del fútbol canario. Es verdad que con los entrenadores, la opinión público solo se queda con el resultado, pero si profundizas, Luis García es un técnico interesante. Tiene mucho recorrido, ojalá tenga suerte y puede encajar en este nuevo reto de dirigir a la UD Las Palmas.

¿Kaba triunfará por fin en la UD Las Palmas? Usted lo dirigió en el Elche e hizo cuatro tantos.

Kaba es un fenómeno, y no tengo que dar jabón a nadie. Es uno de los mejores futbolistas a nivel compañero y vestuario que he dirigido. Le he agradecido su comportamiento jugando menos. Tuvo mala suerte cuando llegó, nos dio soluciones, y le faltó acierto. Elevó la competencia con Agustín Álvarez y Mourad. Es un tipazo espectacular. Ante todo, un gran profesional y un fanático del juego. Me decía, míster ‘quiero ver el PSG-Arsenal para analizar la presión’. Mire como se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Se compromete mucho a los sitios que va. Esa pasión que le pone a todo en la vida, más allá de aciertos y errores, le convierte en una pieza de gran valor en una caseta. Siempre tenía una sonrisa para contagiar a los compañeros. Ayudó al resto de la caseta, fue uno de los más importantes en la conquista del ascenso. Con goles clave, le deseo lo mejor. Ojalá sea aquí y se pueda quitar esa espinita que tiene con la UD. Tanto Las Palmas como él, pues se lo merecen todo y tener un gran curso.

¿Quién es mejor entrenador: Quique Setién o Eder Sarabia?

A día de hoy Quique Setién [sonríe]. Espero que cuando me lo preguntes dentro de unos años, te diga Eder Sarabia. Hay que ir intentando aprender de las personas que se lo han currado y Quique lo hizo. Circunstancia que en ocasiones la gente olvida lo que hizo con el Racing o el Lugo. Está en activo en China y es feliz. Tenía esa ilusión de triunfar fuera. De momento Quique ha demostrado más que yo, veremos dentro de unos años si el alumno puede con el maestro.