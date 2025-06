Miguel Ángel Ramírez Medina: "Perdí el pelo en el Benjamín de la UD Las Palmas porque había que ganar"

Miguel Ángel Ramírez Medina, reconocido el pasado viernes con el Galardón Especial Gregorio de la Torre 'Yoyo' del Comité Técnico de Entrenadores de la FIFLP, participó esta mañana en la Jornada de Formación 'Vestuario y Gestión. Liderazgo y equipo' -un cita con De la Fuente como estrella-. Con su ponencia '¿Qué necesita un club de mí? El que no liderar para servir, no sirve para liderar', resaltó la importancia de conocerse a uno mismo para poder ejercer de comandante de una caseta. Su intervención llegó tras la Eder Sarabia, que se centró en el 'Modelo de juego'.

Dejó una anécdota en el Paraningo de la ULPGC en relación a su calvicie. "Yo estaba en el Cadete del Claret y Paco Lemes me pide que le ayude en el Benjamín B de la UD, ahí estaba Sandro. En ese año se me cae el pelo entrenando al Benjamín B de la UD, es que en el Benjamín de la UD tienes que ganar. Ya perdí el pelo y no perderé nada más, no me da la gana. Cuando comencé a entrenar ni comía, se me cerraba la boca del estómago. Ya como, duermo, ahora lo disfruto, porque sé que todo se puede acabar mañana. Vivo todo con mucha pasión, soy muy intenso en cada cosa que hago, me siento agradecido y afortunado. Pretendo llenar el mapa de amarillo mientras la vida me lo permita", disertó a los casi 300 entrenadores que le seguían con atención, mientras quedaba en el mapa marcado su paso por Vitoria, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Gijón, Catar o Zaragoza.

Cero contactos con Helguera

Ante los medios de comunicación, calificó de "random" la Segunda División y detalla que no recibió la llamada de la UD Las Palmas en el casting de Helguera, que finalmente ganó Luis García Fernández. "No", respondió categórico a una llamada de la UD. Sobre si se ve entrenando al club isleño, luce su hastío: "Siempre hablamos de lo mismo, me gustaría seguir conociendo sitios, nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas personas, me muevo mucho más eso, la verdad. Siendo Las Palmas mi club y siendo mi tierra, me gusta más seguir por ahí conociendo mundo".

Sobre qué le parece que Celta de Vigo o Real Sociedad recurran al estratega del filial, para Ramírez esa pregunta es más para Helguera. "En realidad cuesta, no solo en la UD. Cuesta apostar, al final entrené en sitios donde tampoco apuestan por entrenadores de su tierra. Hay sitios con una línea muy clara; un proyecto, un modelo, entienden que la gente que está en el fútbol base ya conocen y comparten ese modelo (...) Pero lo de no creer en gente de la casa pasa en muchos sitios no solo pasa aquí".

Detecta un problema de "formación" a la hora de explicar por qué no triunfan los estrategas grancanarios lejos de la Isla. "Yo siempre lo he dicho, nos tenemos que cuestionar la formación, tenemos que salir de aquí. Aquí todo es más limitado, no solo a nivel de competir, sino para liderar y aprender nuevas metodologías. Hay que salir de aquí, son pocos los que se atreven a salir. Hay dificultades, no es fácil salir. Yo tuve la gran suerte de salir y aprender".

La lección del despido en Zaragoza

Admite que en el Real Zaragoza "obviamente no nos dio para plasmarlo en resultados y fútbol profesional trata de eso. Estábamos dejando un legado que nadie ve, que la prensa no ve, que el aficionado no ve. Que si preguntas dentro del club, pues tendrás respuestas distintas. Estábamos haciendo cosas distintas, entendíamos que teníamos que ayudar al club. El campo es consecuencia de lo que se hace o se deja hacer".

Sobre si el club maño es candidato al ascenso, advierte que "creo que va a tardar". "La Segunda es muy 'random'. Eder desciende con el Andorra y luego asciende con el Elche; en el Mirandés a Lisci casi lo echan. Cantaban 'Lisci vete ya' y este año casi desciende. La Segunda es un poco 'random', pero sí es verdad que el Zaragoza cuando llegamos había muchas cosas que no se lo pueden permitir un equipo profesional. Todo lo que fuimos pidiendo, nos lo fueron dando: medios materiales, recursos, recursos humanos...Porque entendían que tenían que invertir en eso para poder empezar a tener resultados diferentes".

Sobre si cree que le hicieron la cama, lo rechaza de forma categórica. "No, para nada...pero te pasa en muchos sitios como en Catar por ejemplo. Tenía un catarí de asistente y que luego fue él el que se quedó...Si sumas y restas". En relación a si salió escondido de la Ciudad Deportiva en un coche para no ser pillado por los gráficos, confiesa que "a la prensa zaragozana le gusta meter más película de la que realmente hubo".

Tiene encarrilado su finiquito con el club maño. "Se marcaron los plazos y a partir de 2026 ya está todo hablado".

Rostro fiable en proyectos largos

Ramírez se considera un extractor de rendimiento a largo plazo. "Hay dos ejemplos, donde conté con tiempo, vinieron buenos resultados. Y segundo, de donde me echaron, pues luego no mejoraron. No son opiniones, son hechos contrastados. Pero sí tengo que elegir mejor los sitios donde puede encontrar más paciencia y menos urgencia".

Las Palmas pasa de Diego Martínez a Luis García. Del no a la cantera al sí a la cantera. ¿A qué se deben estos bandazos?. "Esa pregunta es para el señor que está a su espalda [valoró mirando a Luis Helguera]". Confía en el éxito del ovetense en el banquillo de la UD. "Me enfrenté a Luis García cuando yo dirigía al Sporting. Me encantaba su Espanyol, creo que se fue muy injusto con su despido, cuando el equipo competía y mostraba cosas interesantes. He estado con él en Doha, tengo muy buena relación. Es un gran entrenador y una gran persona. Creo que ayudará mucho a la UD".