Tributo al eterno Zeben: el aliento del campeón De la Fuente, el PowerPoint de Eder, las lágrimas de Viñayo y las tres ovaciones del Paraninfo

Tributo al eterno Zeben. El cementerio de San Isidro y el arquitecto de la Roja de Yamal conectados por un balón. Reverencia al luchador que jamás se rindió tras 16 días en coma. La Jornada de Formación para entrenadores de la UD Las Palmas y el Comité Técnico de Entrenadores de la FIFLP, que se celebró esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, contó con reiterados guiños póstumos hacia la figura del jugador fallecido del Regional C de la UD Las Palmas.

La imagen de Zeben en el Paraninfo, con el ponente Eder Sarabia en primer término. / LA PROVINCIA / DLP

Antes del inicio de las ponencias, el presentador del acto Néstor Gutiérrez reclamó un aplauso por Zebensui Ramos González, que los 300 entrenadores y directores deportivos devolvieron de forma emotiva. En la exposición de Eder Sarabia, en el punto y final, sorprendió a los asistentes con una imagen del lateral zurdo que señaló al Gran Canaria como destino de grandeza.

Familiares y amigos acompañan al féretro de Zeben al cementerio de San Isidro. / LA PROVINCIA / DLP

"Tras mantener una conversación con Luis Helguera y conociendo el drama por el que está viviendo su familia, me gustaría finalizar con un homenaje a Zeben", valoró el estratega del Elche y ex del Andorra. El gesto del que fuese segundo de Setién dio paso a la referencia de De la Fuente. El seleccionador nacional también dedicó unas palabras al zaguero de 23 años. "Hay que vivir el presente, solo pensar en su familia me parece tremendo. Yo también soy padre", valoró el campeón de la pasada Eurocopa y de la Liga de las Naciones (2023).

El director deportivo de la UD también hizo mención al canterano, así como Patricio Viñayo. El director general, que estuvo presente en el cementerio de San Isidro, reclamó el último aplausos por Zeben visiblemente emocionado. Tres ovaciones y un recuerdo eterno.