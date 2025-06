«No descarto un técnico canario en breve en la UD Las Palmas»

Los secretos del ‘modelo UD’ y el viejo anhelo de contar con un estratega de la tierra –circunstancia que no se brinda desde 2012 con Juan Manuel Rodríguez–. Luis Helguera, director deportivo, Vicente Gómez, adjunto a la dirección y responsable del Departamento Élite, Xavi García Pimienta, último técnico de éxito con un ascenso y la permanencia (2024), y Kirian Rodríguez, el gran capitán que lucha contra el cáncer para volver a los terrenos, diseccionaron ayer los puntos fuertes y débiles de la maquinaria amarilla. Levantar la persiana y colarse en el universo Helguera. A la hora de fichar, el ecosistema UD es el juez soberano.

«El proyecto es el equipo, tenemos una lista de jugadores que encajan. Somos un contexto muy peculiar, precisamos de perfiles peculiares. Es difícil que te venga un agente y que te diga: ‘Este encaja’. Aquí lo hacemos al revés, focalizamos lo que queremos y vamos al agente. Los jugadores ahora son empresas. El agente le lleva las redes, tiene nutricionista, gente que edita sus vídeos y ese tipo de futbolistas van en contra de nuestro modelo. Queremos que el jugador se desarrolle en nuestro contexto», explicó el ejecutivo cántabro en el Paraninfo de la ULPGC ante 300 entrenadores.

«No somos el Madrid y no podemos comprar a Mbappé; vamos a ligas menores o a otros países donde sí somos superiores»

Helguera aclara que es difícil contar con mimbres como Yeremay, Yeremy Pino, Moleiro...El mercado tiene sus reglas. Hay que darle la vuelta y buscar la oportunidad. Ese valor que luego dispare su cotización –como fueron los casos de Coco o Moleiro, que dejaron 23,5 millones–. «Sergi Cardona lo quiere el Milan (...) Los jugadores, al igual que los entrenadores, deben tener la capacidad de adaptarse a nuestro sistema de juego. No somos el Madrid y no podemos comprar a Mbappé. Vas a un mercado donde seas importantes, una categoría menor u otros países que encajen en el modelo. Miramos la cantera y no siempre salen jugadores». Ya tienen vistos los fichajes de enero y junio.

«La única ley de retención de canteranos es el dinero y el Athletic lo tiene. No podemos tener a Yeremy, Yeremay, Moleiro...»

Detalla que no puedes disponer de canarios premium, no existe el derecho de retención. «Claro que con Yeremy Pino o Jesé, la UD sería más potente. Pero ahora el fútbol es más global, hace 50 años los jugadores no podían salir. Todo es más complejo. La única ley de retención es el dinero, el Athletic los mantiene porque les paga muchísimo. Por desgracia aquí no es así, pero tenemos una buena camada. El Cadete del Madrid nos fichó a un jugador, ¿qué hacemos? Pues seguir luchando y trabajando».

«Hemos creado el Departamento de Élite en el que está Vicente para dotar al canterano de herramientas técnicas y psicológicas»

Y sí, no desecha ver a un preparador de la tierra. «Miramos hacia abajo por un lateral derecho, fisio o analista. Estamos contentos con toda la estructura. No descarto que en breve contemos con un entrenador de la casa para la UD».

Tana García como responsable de datos y Vicente Gómez, el rostro tranquilo ante la tempestad, como escuderos. El Quijote y sus Sanchos Panzas para patentar el modelo perfecto. Un Departamento de Élite, una base de datos interna y un modelo «reconocible e impredecible». Fichar, crecer, cantera y la orden de Kirian. Abrazar el toque. «Esa línea es a la que esperamos volver». La UD que nunca falla.