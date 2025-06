Kirian, el artista inquieto de la UD Las Palmas al que ven como técnico y director deportivo

El reciclaje de Kirian Koraje. De capitán de la UD Las Palmas al gusanillo de ser entrenador y director deportivo. Luis Helguera y el expreparador amarillo Xavi García Pimienta avalan la valía del '20' más allá del terreno de juego. Con contrato hasta junio de 2028, encadena 146 días lejos de los terrenos de juego por su lucha contra el cáncer. No estará en la pretemporada, que arranca el 9 de julio al nivel del resto de sus compañeros, pero se le espera con interés sin una fecha fijada en el calendario. Ayer, en las Jornadas de Formación y Reciclaje de la UD y el Comité Técnico de Entrenadores de la FIFLP, se puso sobre la mesa el potencial del otro Kirian. Un artista con corbata.

Pimienta interviene ante Helguera, Kirian, Pimienta y Vicente Gómez. / LA PROVINCIA / DLP

"Sí, he estado preguntando y más de entrometido en esos temas últimamente. Me gusta el fútbol desde todos los ámbitos, tanto desde la dirección deportiva como desde la parte del entrenador. Veo cerca el retiro, pues voy a abrir un campo nuevo, aunque físicamente todavía me da para un poco más", aseveró en la mesa redonda en el Paraninfo de la ULPGC. El director deportivo Luis Helguera desveló que en el cierre del pasado mercado de verano, Kirian presenció los entresijos y secretos de ese universo -sobre la bocina llegaron Fábio Silva y Dário Essugo-.

"En el último día de mercado del verano pasado, Kirian estuvo con nosotros. Pero también Álex Suárez. El que lo desee puede venir a ver cómo lo hacemos, son gente súper inquieta. De igual manera, ven como trabaja Tana García en el área de los Datos", aclaró el ejecutivo cántabro.

Disponer de argumentos ante la prensa

El '20' de la UD reconoció que añoraba esa formación sobre el funcionamiento del club y el 'Modelo UD' para responder con datos ante las cuestiones en sala de prensa. "Ese interés por ver más allá depende de la persona, pero es útil. Como capitán, cuando me toca salir a prensa es importante el saber de cómo trabaja tu club. Eso te facilita defenderlo, te facilita sentirte identificado con él y tener más tener conocimientos si me preguntas. Así sé lo que puedo contestar del club, sé como trabajan (...) Pondré un ejemplo, a Tana lo ves con el ordenador y no sabes qué función tienes. Te pegas una mañana con él y entiendes el curro que se pega durante horas. Contar con ese conocimiento te vale para el defender al club".

También hizo público que se quedó con las ganas de poder jugar con Vicente Gómez, adjunto a la dirección deportiva, en el verde de amarillo. "Tengo una anécdota sobre Vicente, es el jugador que más pena me dio de no jugar con él. Nos enfrentamos en una ocasión, yo estaba con el equipo Esperanza y él con la UD. Hago un tacón en mi campo y me dijo: 'Muy bien, está bonito, pero mejor hazlo en el campo contrario. Me gustó el consejo".

Pimi lo ve preparado para todo

Pimienta aporta su visión sobre la curiosidad extrema de Kirian Koraje. "Tiene esa virtud de contar con ese poquito de todo. Entiende la manera de jugar y atesora la inquietud de ver como se trabaja en la secretaría técnica. Yo creo que nos quiere quitar el sitio a todos, se quiere meter en el de Luis y en el de técnicos (...) Es un verdadero placer contar con jugadores de este tipo, con tantas inquietudes".

Por su parte, Kirian respondió así a Pimienta en el Paraninfo ante 300 entrenadores del Comité. No le voy a quitar el puesto a nadie, prefiero jubilarme. Tengo contrato hasta 2028 con la UD".

La confesión de De la Fuente

El seleccionador nacional Luis de la Fuente confirmó ayer que tenía a Kirian Rodríguez en el radar de la Roja. Además, fue más allá. "Me hubiese gustado que debutase con España, y más ahora al ver su espíritu de lucha y resiliencia. Es una de mis debilidades", valoró el campeón de la Eurocopa y de la Liga de las Naciones, que luego se abrazó con el de Candelaria, que coincidirá en este campaña con su vecino Adam Arvelo.