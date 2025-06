Zidane 10, el 'gamer' de la UD Las Palmas que trajo a casa el USA Challenge de LaLiga FC

Kilian Pita Ossorio (04-12-1996, Las Palmas de Gran Canaria), mejor conocido como Zidane 10, está revolucionando el mercado de los ESports defendiendo el escudo de la UD Las Palmas. Es campeón de Copa del Campeonato de España, de Liga, en FIFA 19 subcampeón de España y el único español en clasificarse al Mundial en FIFA19. Además, tiene tres participaciones en un Mundial con la selección y una propia y recientemente ganó la competición de Estados Unidos.

Kilian Pita, en el centro de la imagen, vestido de la UD / UD Las Palmas

Su recorrido profesional en los ESports comienza en el año 2018, cuando Jose el taxista, uno de sus mejores amigos, le mandó un clasificatorio al campeonato de España. «Dije que no, que no quería perder el tiempo pero al final lo hice, me apunté, gané tres de cuatro torneos y ese fue el punto de inflexión», recuerda Kilian Pita. Desde entonces, se dedica de lleno a los videojuegos, una profesión que le ha dado de comer durante todos estos años y con la que ha entendido ese dicho de que ‘trabajar de lo que te gusta no es trabajar’.

Desde muy pequeño apuntó maneras en esto de los videojuegos, un pasatiempo que alternaba con su otra pasión, el fútbol. Jugó en el filial de la UD, en cadete y en Las Palmas hasta regionales. Una lesión y «cosas de la inmadurez» le alejaron de los terrenos de juego a pesar de que compartió vestuario con figuras que actualmente están en el primer equipo amarillo, como lo son Benito y Kirian Rodríguez. «Pedí irme del fútbol. Aunque no me ha ido mal, siempre tendré la espina de qué hubiera pasado si hubiera seguido con mi carrera de futbolista; me hubiera gustado jugar en la máxima categoría con Benito y Kirian», asegura.

El día a día con Kilian

Cuando una competición está próxima, el día a día de Kilian es sencillo, aunque con muchas horas de entrenamiento y análisis. «Me suelo levantar temprano, desayuno y entreno con grupos en Twitter entre profesionales de distintos países, que acordamos partidos», indica. Así está hasta la hora del mediodía, hasta que hace una pausa y aprovecha para grabar los partidos que ha disputado durante la mañana para corregir posibles errores. «Luego de un parón, vuelvo a la carga hasta las 19.30 horas, cuando aprovecho para ir al gimnasio. Al finalizar la jornada, ve y analiza los partidos que ha grabado durante el día.

«Mi recorrido en esto empieza en el año 2018 por culpa de mi amigo Jose, quien me insistió en que participara»

Aunque este profesional de los ESports tiene la suerte de vivir de los videojuegos, antes de eso se formó académicamente. Estudió un ciclo superior de telecomunicaciones e informática y además tiene la licencia de taxi. «Nunca me ha gustado entrar en temas de cantidades, pero he podido dedicarme a esto durante siete años. De lo que sí hablo es de tema premios, donde hay contratos laborales y extras en premios que puede ir de los 60.000 euros en Liga o los 20.000 euros en Copa», confiesa. Sin embargo, a pesar de estas cantidades de dinero que se manejan, anima a los jóvenes que quieran dedicarse a los videojuegos a que estudien.

El tatuaje que uno de los aifcionados de Zidane 10 se hizo cuando ganó su primera Liga / LP/DLP

«Hay futuro. Es un sector que ha ido creciendo y cada vez más personas pueden vivir de esto, algo que hasta hace poco era impensable», indica Kilian. «Le diría a los jóvenes que no abandonen sus estudios, porque esta profesión, al igual que en las demás tienes un periodo de carrera y se acaba. Además, a modo de consejo, les diría que si quieren ser los mejores no pueden conformarse con nada», apunta.

«He podido vivir de los ESports siete años; los premios pueden llegar hasta los 60.000 euros»

A la hora de hacer el trabajo, Zidane 10 explica que hay unos clasificatorios que se llevan a cabo desde tu propia casa de manera online. «Ahí puede que haya diez plazas para cada región de Europa, y si te clasificas vas al presencial, que se disputa en diferentes países y en escenarios alternos». Por ejemplo, hace poco se llevó a cabo un torneo en el estadio el Valencia, Mestalla. «Montan un escenario en el campo, como cuando hay conciertos, nos dan un camerino o un palco para que entrenemos y cuando te toca jugar sales y te diriges hacia el escenario», explica.

El tatuaje de uno de sus aficionados

Por los ESports también hay pasiones. Aficionados que, al igual que ocurre con determinados jugadores o clubes de fútbol, harían cualquier cosa. «Uno de mis seguidores me sorprendió en el año 2022 con un tatuaje con la fecha en la que gané la Liga; está siempre animándome y desde aquí le mando un abrazo a mi amigo Raúl de Huesca».

En cuanto a los clubes, al igual que hacen con los jugadores de fútbol, dispone de psicólogos, dietistas y preparadores físicos. «No es algo que suela usar porque soy de los más veteranos en España y ya tengo mis propias rutinas, pero si lo llegara a necesitar ellos están ahí y me lo brindan».

Esta es la tercera temporada de Zidane 10 en la UD Las Palmas. Empezó su carrera en el club amarillo y se marchó, pero el curso pasado volvió. «Es un orgullo representar a tu club», expresa. «Mi objetivo es seguir jugando hasta que no pueda competir más, pero siempre y cuando tenga la sensación y el pensamiento de ganar todo quiero volver a levantar La Liga».