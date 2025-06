Yeremay y la opción de jugar en la UD Las Palmas: "El Dépor es el club al que amo y con el que me siento identificado; es mi equipo"

Viene de firmar un 'temporadón' con el Dépor (15 tantos, cinco asistencias) y se convierte en la gran sensación de Segunda y del panorama europeo. Amplía su contrato hasta 2030. ¿Por dónde pasan sus próximos retos? ¿El ascenso o salir traspasado?

La temporada con el Dépor ha sido muy buena a nivel personal y por parte del club, tras cuatro años lejos del fútbol profesional. Hemos vuelto y firmamos una campaña bastante positiva. Sigo en el Dépor porque es mi decisión, lo que deseo y anhelaba. La he tomado y eso es lo más importante. Solo pienso en seguir creciendo, seguir mejorando y seguir aprendiendo. Para ello, el mejor sitio es el Deportivo. Por eso sigo, también con el sueño de poder ascender con el club que me lo ha dado todo.

Yeremay Hernández firma una elástica del Dépor, junto a Víctor Afonso y a Emilio Santana. / LA PROVINCIA / DLP

Se habló de los Wolves, del Nápoles, del Leicester City...¿Qué hubo de cierto en todo aquello?

Son cosas que llevan mis agentes y yo estaba centrado en ese momento en la Selección Sub 21. Hay varios equipos que se han interesado en mí. Al final tomé la decisión de jugar en el Dépor y es con lo que me quedo.

Yeremay Hernández 'Peke' atiende las cuestiones de los alumnos del Campus Vitolo en el Alfonso Silva. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Se enfrentará a la UD Las Palmas por primera ocasión en su carrera. Un club que fue clave en su formación. ¿Cómo lo vivirá?

Nunca jugué en el Gran Canaria, cuando era pequeño y estaba en la UD, en categorías inferiores de alevín o benjamín, tenía esas ganas de llegar con el primer equipo de la UD. Mi carrera cambió por completo. Será algo muy bonito, volver a la Isla, jugar ante un club, del que fui de niño. Es un club al que le tengo mucho cariño. Seguramente será para la gente algo muy especial, para todo el entorno, para todos lo que forman parte de mi círculo más cercano. Será muy emotivo.

Yeremay Hernández, esta tarde, en el Alfonso Silva de La Ballena. / JOSÉ CARLOS GUERRA

¿Te gustaría volver a la UD? ¿Se lo plantea en algún punto de su carrera?

Si le digo la verdad, no pienso en nada de eso. Estoy centrado en el Dépor, es el club que me lo ha dado todo. Siempre lo he dicho, es el club al que amo. Me siento identificado con los valores de esa institución. Mi equipo es el Dépor. Y si en algún momento, pues me tira la tierra, estaría bien jugar algún día. Pero ahora no lo sé, no pienso en eso. No sé qué pasará.

Yeremay Hernández saluda a los jóvenes jugadores del Campus Vitolo-Activa Canarias RRHH. / JOSÉ CARLOS GUERRA

De la Fuente habló muy bien de usted en las Jornadas de Formación del Comité Técnico de la FIFLP. ¿Cómo fue perderse la fase final del Europeo por una lesión?

Ir con la Selección siempre está bien. Es el primer año que voy con la Selección y para mí fue muy especial. Las dos veces que tuve que ir me tuve que retirar por lesión y son cosas del fútbol. Es lo que hay, pero muy contento de vivir esa experiencia. No fui al Europeo, pero estoy muy contento por el trato recibido por la Selección.

Yeremay, esta mañana, en el Campus de Vitolo. / JOSÉ CARLOS GUERRA

¿Se ve jugando con la Absoluta?

Ojalá que sí, pero es algo que no está cerca. Para ir a la Absoluta tienes que jugar en Primera, yo he decidido no jugar en Primera por seguir en el Dépor. Es el club al que quiero y tengo unos objetivos y unos sueños. Ahora mismo, mi sueño es ascender al Dépor, ayudar a que ascienda. A partir de ahí, ya veremos qué acontece.

¿Qué le parece el fichaje de Antonio Hidalgo para el banquillo deportivista?

Es un entrenador que estuvo en el Huesca y que viene con muchas ganas. Tiene ese empeño de mejorar a su equipo, de ganar los partidos. Es un técnico muy competitivo, su suerte será la nuestra.

Le llaman el Djalminha de El Polvorín. ¿Le gusta?

Me gusta, Djalminha es un jugador que es una leyenda en el Dépor. Pero me gustaría que me llamasen el 'Yeremay de El Polvorín'.