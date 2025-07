El récord europeo que la UD Las Palmas mantiene cada año y casi nadie conoce

La ubicación insular de la UD Las Palmas no solo forma parte de su identidad como club, sino que también supone un reto logístico constante que no afronta ningún otro equipo en las grandes ligas europeas. Cada temporada, el conjunto grancanario se ve obligado a recorrer decenas de miles de kilómetros para disputar sus partidos de Liga en la península. Es una realidad que no pasa desapercibida, aunque pocos saben que el club lidera este particular ranking a nivel europeo.

Un informe elaborado por la plataforma GoEuro durante la temporada 2017/2018 situó a la UD Las Palmas como el equipo que más kilómetros recorrió entre las principales competiciones nacionales del continente. En total, acumuló 78.362 kilómetros en desplazamientos de ida y vuelta. Muy lejos quedó el segundo en aquella lista, el Crotone italiano, con 36.904 kilómetros.

Aunque ese estudio ya tiene algunos años, las condiciones geográficas no han cambiado: la distancia entre Gran Canaria y cualquier ciudad peninsular sigue superando los 1.700 kilómetros, y el calendario obliga a repetir esos viajes al menos 19 veces por temporada, algunos más en Segunda.

Esto se traduce en una media de dos vuelos largos cada vez que el equipo sale a competir fuera. Solo por los encuentros de Liga, se estima que el total de kilómetros anuales oscila entre 70.000 y 80.000. Un volumen de viajes que no tiene comparación en Europa dentro del ámbito nacional.

La UD Las Palmas no es solo el equipo más aislado geográficamente del campeonato español; es también el que más veces cruza el mar para competir. Y esa particularidad no es menor. El cansancio acumulado por los viajes, los horarios adaptados a conexiones aéreas, las alteraciones en la rutina de entrenamientos y descansos... Todo suma. El esfuerzo logístico tiene un peso silencioso pero constante en el rendimiento semanal del equipo.

El descenso a Segunda División no alivia la situación. En LaLiga Hypermotion, los desplazamientos siguen siendo largos e incluso más frecuentes, al haber más equipos en la categoría. La única excepción es el CD Tenerife, que comparte con la UD Las Palmas las mismas condiciones de aislamiento y rutas.

A nivel europeo, el único caso comparable es el del Santa Clara, de las Azores. Sin embargo, sus tiempos de viaje suelen ser menores, ya que la liga portuguesa tiene menos equipos y distancias más cortas entre ellos.

En un fútbol donde cada detalle se mide y se optimiza, el caso de la UD Las Palmas destaca por una singularidad estructural que permanece cada temporada. No se trata de un dato anecdótico, sino de una constante que marca la realidad del club, esté donde esté en la tabla.