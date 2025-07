Kaba sí, Kaba no: el primer dilema para Luis García

Kaba sí, Kaba no. El delantero de la UD Las Palmas -que regresa tras su ascenso con el Elche de Eder Sarabia- conforma la primera papa caliente para Luis García Fernández. El pistolero de la República de Guinea tiene contrato hasta junio de 2027 y conoce el atajo mágico hacia la Primera. Hizo cuatro dianas en la formación ilicitana y el discurso de la dirección deportiva es el de «respaldo máximo». «Será importante, es uno de los mejores del plantel y contamos con él. Además, viene de subir», valoran sobre este activo, por el que se pagó algo más de 1,5 millones al FC Midtjylland danés. Pero una cosa es la fe ciega en el killer de la eterna redención y otra la realidad.

Sory Kaba en el aeropuerto en su presentación con la UD Las Palmas / LP/DLP

El atacante tiene cartel y su adaptación en el ciclo de la 23-24 con García Pimienta disparó todas las alarmas. «No se le veía muy feliz en la Isla», determina una voz autorizada de la caseta. Ante este panorama, si llega una propuesta interesante, saldrá vendido para hacer caja tras revalorizarse en el Martínez Valero. El juez soberano será Luis García, que aterriza en las próximas horas en la Isla, para iniciar el miércoles la pretemporada.

Una espinita clavada

Con la mente limpia, todos los jugadores empiezan de cero y a Kaba se le abre el cielo. Si cumple en pretemporada, será importante para el preparador asturiano. La competencia no le inquieta, ya que tendrá que luchar contra Mata, Cédric y Marc Cardona. Además, cabe recordar que hay que hacer sitio para José Arnaiz. En este elenco de francotiradores, también cabe incluir a Sandro Ramírez, una de las figuras de mayor liturgia en la caseta -aunque también puede actuar en la banda-.

Desde los despachos, no se le asegura la gloria eterna a Kaba, que tendrá que sudar sangre para convencer al Gran Canaria y quitarse la espinita del fiasco con Pimienta. Si tiene algo gordo, puede salir y así ganan todos. Y si no, no le queda otra que asumir que es el último de la fila. En la pasada pretemporada, se le abrió la puerta y acabó en el Elche con Pejiño. Luis Carrión lo considera útil, pero se esfumó la primera opción de venganza tras el ostracismo de su primera aventura.

Cuentas pendientes

El nuevo Kaba no es el de 2023 o 2024. Quiere triunfar y arrasar de amarillo para convertirse en un Sergio Araujo. Destaparse como el Chino 2.0 y firmar 25 tantos para abrir la puerta del octavo ascenso en la historia del club pío pío. Pero no será fácil, más allá de partir de cero, debe convencer al tercer entrenador que tendrá en la UD.

Con Pimienta, pasó de titular al ostracismo. Y con Carrión, fue fulminado a los pocos días para ser incluido en la relación de descartes. Entre la incertidumbre y los giros inesperados del verano en Marbella, llega la última ocasión para la redención. Es un ahora o nunca, en un proyecto que ha completado tres movimientos como las adquisiciones de Adam Arvelo, Adri Suárez y Edwin Cedeño.

Por este último, se abonan 500.000 euros para quedarse en propiedad con el pivote internacional panameño. Un vestuario renovado, con 16 canteranos, entre los platanitos y la vieja guardia de la tierra, con el reto de abandonar el luto de la pasada edición liguera.

El delantero Sory Kaba defendiendo el escudo de la UD / LP/DLP

Sarabia, en unas declaraciones a este medio, elevaba a un altar las condiciones técnicas y humanas de Kaba. «Es un fenómeno, y no tengo que dar jabón a nadie. Uno de los mejores futbolistas a nivel compañero y vestuario. Le he agradecido su comportamiento jugando menos. Tuvo mala suerte cuando llegó, nos dio soluciones y le faltó acierto. Elevó la competencia a Agustín Álvarez y Mourad. Es un tipazo espectacular. Ante todo, un gran profesional y un fanático del juego. Me decía, míster ‘quiero ver el PSG-Arsenal para analizar la presión’ (...) Se compromete mucho. Esa pasión que le pone a todo en la vida, más allá de aciertos y errores, le convierte en pieza de gran valor. Siempre tenía una sonrisa para contagiar a los compañeros. Fue uno de los más importantes y con goles clave, le deseo lo mejor. Ojalá se pueda quitar esa espinita que tiene con la UD».

Su salario es un punto negativo. Lo tiene en contra. Kaba sí, Kaba no. Admirado y señalado, Luis García tiene que tomar una decisión. «Lo tiene todo para ser el héroe de la grada», repiten.