Enrique Iglesias conquista Gran Canaria besando el escudo de la UD Las Palmas

Gran Canaria tembló este sábado. Tras seis años de espera, el regreso de Enrique Iglesias fue mucho más que un concierto: fue un auténtico reencuentro de emociones, recuerdos y pasión en la cuarta edición del Granca Live Fest.

El Estadio de Gran Canaria se rindió ante la estrella del pop latina, que volvió a los escenarios españoles para cerrar por todo lo alto el festival más esperado del año. Miles de fans, con el corazón en un puño, abarrotaron las gradas para ser testigos de una noche que ya es histórica.

Su regreso no fue solo una actuación, fue una declaración de intenciones. Enrique Iglesias volvió cargado de energía, con una fuerza renovada y el firme propósito de hacer vibrar a un público que lo extrañaba profundamente. Su carisma, su voz y su conexión con la gente convirtieron la velada en un espectáculo único.

Y si algo desató la locura, fue el momento en el que Iglesias, entre canción y canción, cogió una bandera de la UD Las Palmas, la ondeó con orgullo y, en un gesto que encendió al estadio, besó el escudo, tal y como muestra un vídeo publicado por el portal Gran Canaria TV. El público respondió con un rugido de emoción, haciendo vibrar cada rincón del recinto.

@grancanariatv.com Enrique Iglesias besa una bandera de UD LAS PALMAS #grancanaria #enriqueiglesias #udlaspalmas #grancalivefestival ♬ sonido original - grancanariatv

Actuaciones que hicieron historia

La cuenta atrás terminó, y la magia comenzó. El estadio explotó con los primeros acordes de ‘Súbeme la radio’, llevando a miles de voces a unirse en un coro atronador. Con ‘I’m a Freak’, la fiesta alcanzó niveles de euforia que transformaron el césped en una auténtica discoteca al aire libre.

Último día del Granca Live Fest / José Carlos Guerra

Enrique no dio tregua. Con su tema más reciente, ‘Chasing the sun’, reafirmó que está de vuelta para quedarse. Y cuando sonaron los primeros versos de ‘Duele el corazón’, la isla entera se rindió, coreando hasta quedarse sin aliento.

El cantante llevó al público por un recorrido emocionante que abarcó toda su carrera. Desde los ritmos pegadizos de ‘Bailamos’ hasta la ternura de ‘Cuando me enamoro’, pasando por la locura contagiosa de ‘Loco’ junto a Romeo Santos, cada canción despertó una ovación ensordecedora.

Con una trayectoria avalada por 1 Grammy, 5 Grammy Latinos y 10 World Music Awards, Enrique desplegó toda su artillería: ‘Me pasé’, ‘Escape’ y el himno que hizo saltar a todo el estadio, ‘I like how it feels’.

El clímax llegó con ‘Héroe’, un momento íntimo que hizo aflorar lágrimas y abrazos entre el público. Y como broche de oro, ‘Bailando’ y ‘I like it’ pusieron a bailar hasta al más tímido, sellando una noche que quedará grabada en la memoria de Gran Canaria.

Un cierre apoteósico para el Granca Live Fest

El festival vivió un sábado de infarto con actuaciones inolvidables de Emilia, Rawayana, Picoco’s, Ca7riel y Paco Amoroso, que prepararon el terreno para la explosión final de Enrique Iglesias. Y aún quedaba el turno de Carín León, encargado de cerrar tres días de pura música y emociones.

El Granca Live Fest se despidió con una jornada mágica que coronó a Enrique Iglesias como el gran protagonista de la noche, en un regreso que superó todas las expectativas y dejó a sus fans con el alma en vilo… esperando ya su próxima visita.