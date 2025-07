Adam Arvelo se ve en Valerón y acepta la presión: "No me pesará la responsabilidad de lucir la camisa de la UD Las Palmas"

Juan Carlos Valerón como espejo y el amarillo como gasolina motivadora. Listo para triunfar. Adam Arvelo, el primer fichaje del ciclo regenerador de la UD Las Palmas, fue presentado esta mañana en Barranco Seco y lo hizo sin complejos. "No me pesará la responsabilidad", atestigua.

Recuerda que sabe lo que es la presión tras pasar por los filiales del Real Madrid y el Villarreal CF. El de Candelaria grita a los cuatro vientos que no hay nada más grande para jugador canario que portar el amarillo. "Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme el puesto; lo daré todo por la camiseta, que es la de la tierra. Lo demás es decisión del entrenador".

Luis Helguera posa con Adam Arvelo y la elástica del atacante tinerfeño. / LA PROVINCIA / DLP

No ha hablado aún con Luis García Fernández y no sabe lo que le espera. Pero más allá de táctica, sonríe ante el reto de triunfar en Segunda por el ascenso. Un fichaje a fuego lento, que se gestó desde hace meses. Además, reconoce que desechó una proopuesta de ampliación del Sporting Club de Portugal. "Desde hace meses estaba en conversaciones con Las Palmas. Desde que salió la idea de volver a casa no me lo pensé. Quiero seguir creciendo como jugador y demostrar la confianza que ha demostrado en mí la UD, que es un gran club".

Un lujo jugar con 'Kirian Koraje'

Sobre la rivalidad entre la UD y el Tete, no hay color. "Cualquier jugador de Canarias querría defender a la UD, estoy con mucha ilusión y ante todo puedo aportar movilidad. Así como mucho descaro. También creo que puedo brindar sangre joven, mucho hambre, ganas". Ubicado en el costado derecho, con la intención de atacar hacia el interior, el zurdo fichó por el club amarillo por la idiosincracia y el estilo de un histórico con 36 temporadas en la máxima categoría.

"Me gusta tener el balón, movilidad, asociarme y descaro (...) El estilo de la UD me va perfecto. Tenía la opción de seguir en el Sporting de Lisboa, pero quería estar cerca de casa. De momento no he hablado con el nuevo entrenador de la UD, pero el proyecto me parece muy atractivo".

Cautivado por el Flaco

A la hora de decantarse por un jugador de la historia reciente que considere un icono o ídolo, se inclina por el mítico Valerón. "Por aquí han pasado muchísimos buenos jugadores. Me fijo en Valerón, actualmente Kirian que me parece un pedazo de jugador (...) Pero hay muchos". Lanza un mensaje a los que consideran que es muy joven para triunfar en la UD con 20 años: "Sé lo que es estar en clubes como Madrid, Villarreal o la Selección [categorías inferiores]. Soy ambicioso y no será un problema mi adaptación".

Talentoso, vertical y sin miedo. Un dandi para el costado derecho que también puede actuar en la mediapunta. No es un Moleiro, es un mimbre diferencial que firma por cinco años.

La etiqueta del 'mudo' Helguera

El director deportivo Luis Helguera calificó a Adam Arvelo como un "jugador versátil que puede actuar en las tres posiciones del ataque". "Tiene velocidad y tiene talento y firma por cinco temporadas. Es un proyecto por el que llevamos tiempo detrás de él. Viene con la idea de recuperar jugadores canarios y siempre ha mostrado un elevado de grado de disposición para estar aquí". A las cuestiones del descenso y del proyecto, el alto ejecutivo rehusó pronunciarse.