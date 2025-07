Adri Suárez viene fuerte: "Vengo para ser el portero titular de la UD Las Palmas"

Adri Suárez, el nuevo Mariano Barbosa con denominación de origen. De Teror al arco de la eternidad. El meta grancanario de 20 años, formado en el Villarreal, y que se pegó un año en blanco por no renovar con el Submarino Amarillo, vuelve a la casa amarilla para ser titular. El resto es plantar batalla a Dinko Horkas desde mañana, en el primer entreno, para convencer a Luis García Fernández. "Vengo a ser titular, con el objetivo de ganarme el puesto. Trabajaré para conseguirlo. Voy a darlo todo. Puedo aportar juego aéreo, donde puedo destacar, así como más cualidades...Como grancanario es un orgullo jugar en la UD y más si sientes los colores desde pequeño. Soy un portero valiente, con buena salida del balón y 'perfil Las Palmas".

Adri Suárez posa con sus padres, esta mañana, en la Ciudad Depotiva. / LA PROVINCIA / DLP

Habla del ascenso con total naturalidad y sin tapujos: "Volveremos". Rechazó seguir en un Villarreal de Champions. "Ha pesado lo sentimental. Al escuchar que el equipo de tu vida te llama y quiere, solo puedes pensar en ello (...) Pido a la afición de que no dude que volveremos. Es un orgullo ser de Las Palmas. Eso no cambiará".

Los palos a Lizoain

Se le cuestionó por si está dispuesto a padecer el grado elevado de crítica del entorno por ser de la tierra. "Eso no me afectará". "Soy joven y tengo mucho recorrido, margen de mejora. Si sale la oportunidad estaré lo mejor preparado posible y estoy aquí para aprender todo y de todos".

Yepes, el preparador de porteros de la UD, catapultó a Valles a la prelista de la Selección de De la Fuente. Quiere llevar a Adri al éxito. El guardameta isleño elogió la mecánica del considerado uno de los mejores preparadores de porteros de Europa -para Mel, el mejor del Viejo Continente-. "Hablé un día con Yepes, nada en concreto. Me explicó el método de trabajo y por supuesto que estoy muy ilusionado. Cuando te hablan de la Selección, pues es lo máximo".

Adri Suárez. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Courtois, Casillas, Ter Stegen...

El nuevo meta amarillo, cuestinado por sus ídolos, tira por el amarillo. Recuerda a Barbosa, que lo adiestró en la cadena del Submarino Amarillo, así como a Raúl Lizoain -el último portero de éxito de la tierra en el club isleño y que alcanzó los 32 partidos en Primera-. "Los referentes dependen del momento. De pequeño, en Las Palmas, pues me encantaban Mariano Barbosa y Raúl Lizoain. Los veía mucho, y también aprendí. Me gustaban mucho. A nivel nacional, también Casillas. En relación a los porteros del presente, me decanto por Courtois o Ter Stegen".

Adri Suárez, bajo la lluvia, al término de su comparecencia, seguido del director deportivo Luis Helguera. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Lo de ser entrenado por su ídolo en Villarreal fue emocionante. "Siempre me entrenó; y estoy muy agradecido por su dedicación y sapiencia". Se le cuestionó por el año en blanco que padeció en el Submarino Amarillo al negarse a renovar. Lo mismo que sufrió Valles en la UD (ahora firmó cinco años con el Real Betis). "Aprendes de todo, y te vale para el futuro. Te vale para afrontarlo todo al 100 %. Ir al máximo (...) Vengo de una trayectoria en la que siempre me consideré importante. Hay que sufrir, hay que dar importancia a las cosas. Me ha venido bien [esa fase lejos de los focos] para valorar el trabajo y no quiero pasar por ello más".