Cabreo por pisar el escudo de la UD Las Palmas durante el Granca Live Fest

El Estadio de Gran Canaria se convirtió este fin de semana en el escenario de uno de los episodios más comentados en la isla. Lo que debía ser una celebración multitudinaria de música y cultura con el Granca Live Fest acabó envuelto en polémica por un gesto que ha encendido a la afición amarilla. Las imágenes de asistentes y trabajadores pisando el escudo de la UD Las Palmas en pleno montaje y desarrollo del evento no tardaron en viralizarse, generando un auténtico tsunami de indignación en redes sociales.

Para muchos, no se trata de un simple descuido logístico. El escudo, ubicado en el centro del campo, es visto como un símbolo sagrado, el corazón del estadio donde generaciones han vivido emociones imborrables. Verlo vulnerado, convertido en paso improvisado para el ir y venir de personas ajenas al fútbol, ha sido interpretado por los fieles amarillos como una afrenta.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, la rabia no se hizo esperar. Mensajes como “¡Esto no se toca!” o “Una falta de respeto al sentimiento grancanario” se multiplicaron en cuestión de horas, acompañados de vídeos donde se aprecia claramente cómo algunos cruzaban despreocupados sobre el emblema del club. La presión sobre la organización del festival y sobre la propia UD Las Palmas es creciente. Aunque el club no se ha pronunciado oficialmente, las peñas ya exigen disculpas públicas y medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

El Granca Live Fest vuelve en 2026

Lejos de que la polémica haya enfriado los ánimos, los organizadores del Granca Live Fest han anunciado que en 2026 celebrarán por todo lo alto el quinto aniversario de este evento que ha logrado posicionarse como uno de los festivales de referencia en el Atlántico. Tras el cierre de la cuarta edición, la maquinaria ya está en marcha para traer a la Isla a los artistas más importantes del panorama nacional e internacional, con el objetivo de superar todas las expectativas.

El anuncio llegó con un guiño al público más fiel: el lanzamiento de 5.000 abonos a un “precio irrepetible” para los tres días del próximo año. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival, y la respuesta ha sido inmediata, con largas colas virtuales para asegurarse un hueco en la cita.

Último día del Granca Live Fest / José Carlos Guerra / LPR

La edición de 2025 se despidió dejando un sabor de boca difícil de igualar. El Estadio de Gran Canaria vibró tres noches consecutivas con conciertos de Will Smith, Jason Derulo, Ozuna y Feid. La tercera jornada fue especialmente colorida, con un ambiente teñido de rosa y miles de sombreros de cowboy en honor a los artistas de la jornada. Picoco’s convirtió el recinto en una gran pista de baile con éxitos que recorrieron generaciones, mientras Rawyana y Ca7riel + Paco Amoroso sorprendieron al público con sus puestas en escena innovadoras.

Emilia, convertida ya en un icono, encendió al público con una actuación que combinó reivindicación LGTBIQ+, espectáculo visual y un repertorio que hizo cantar a los más pequeños y emocionar a los más veteranos.