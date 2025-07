La nueva UD Las Palmas: Ramírez confirma la llegada de Cedeño y no descarta a McBurnie

Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, bautizó este mediodía a Edward Cedeño como "el nuevo Essugo". Es el tercer fichaje. Al alta del internacional panameño, cabe sumar la contratación de "dos centrales y un interior más" para en primera instancia, cerrar el plantel. A estos cuatro fichajes, hay que añadir los de Adam Arvelo y Adri Suárez, que se presentaron esta mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

No descarta el regreso de Oli McBurnie, cuya salida se anunció el pasado 30 de junio. "Tiene unas ofertas importantísimas, no podemos competir con esas ofertas, pero estamos trabajando para ver si se puede llegar a un acuerdo para que continuase. Esa situación si se sucediese tendría que ser muy avanzado el mercado".

La idea es que los cuatro fichajes se sumen al plantel en el 'stage' de Marbella, que comienza el próximo lunes. "Vamos a firmar dos centrales que llegarán esta semana. Además, vamos a firmar un interior que llegará esta semana. Así como un centrocampista defensivo [en alusión a Cedeño].

A partir de ahí si se va un delantero firmaremos un delantero, si se va un lateral izquierdo traeremos a un lateral izquierdo… esta es la plantilla. A partir de ahí si sale algún jugador, entrará otro. Estará todo controlado. Tenemos perfectamente diseñado todo, el equipo va a ser un equipo competitivo y va a estar arriba seguro».", aseveró Ramírez en los medios oficiales.

El 'caso Mika'

Otro de los nombres propios de este mercado es Mika Mármol. El principal mandatario confirma que llegó una oferta interesante, pero es preciso el OK del Barça -que cuenta con el 50% de los derechos federativos del central y lateral zurdo-. Para la dirección deportiva, el zaguero de Terrassa es lateral zurdo, que se suma a la presencia de Diego Martínez en el plantel.

"Sí, llegó una oferta por Mika. Solo podemos ingresar cinco millones, ya que contamos con el 50% de los derechos federativos. La otra parte es del Barça. Hemos pedido que negocien con el club azulgana. Los cinco millones los queremos de contado", determina con firmeza sobre un mimbre de caché y que termina su vínculo en junio de 2026. Sepulta el 'culebrón Mika' con un "es un jugador importante en el proyecto" como estrategia de mercado.

Esto no es el Atlético Chacaritas

La premisa es "hacer un equipo de hombres y no de nombres". "Esto no es el Atlético Chacaritas (...) Es una empresa de fútbol, que no se rige a golpe de emociones o la mera intuición. Si luego no se consigue el éxito deportivo no puedes hacer que la empresa desaparezca (...) Lo importante es que seguimos teniendo salud tanto económica como empresarial veinte años después", valora en relación a su toma de posesión, el 8 de julio de 2005.

215 millones en salarios

Ramírez desvela que se ha gastado 215 millones en salarios para sus jugadores en estos 20 años (completaron 223 fichajes y ha contado con 21 entrenadores).

"Desde que soy presidente nos hemos gastado en salarios de futbolistas 215 millones, pero no cuenta en el salario las comisiones de clubes o representantes. La venta de Moleiro es por 16 millones, al club le llegarán 13 millones de euros porque hay que pagar al representante del futbolista".

Aplaude el talante del Villarreal y se acordó del caso Valles sin citar al Betis. "Hay clubes como el Villarreal que son serios. Y otros, a los que no nombro, no lo son. Hacen que el jugador espere un año para poderlo fichar. El club cuesta mucho dinero mantenerlo". Advierte que en el caso de no vender al '10', habría un desajuste en la caja de cuatro millones. "Si no hubiésemos vendido a Moleiro, habríamos tenido 4 millones menos de fair play económico".

Los presidentes de 'X'

Reclama responsabilidad al entorno y solo guardará respeto al abonado. "Esta es una empresa privada de proyección pública. La gente puede opinar, incluso gente que no es accionista o abonado. Todos los equipos de fútbol profesional estamos sometidos a una auditoría independiente externa. Estamos también auditados y controlados por el Consejo Superior de Deportes, así como por LaLiga. Todos los movimientos están controlados", manifestó ante los bulos de que se queda con parte de los beneficios de los ventas.

Insiste que la meta es "una gestión equilibrada". "Estamos en el fútbol profesional porque hacemos una gestión equilibrada. Tenemos activos para poder cubrir los desfases económicos" y está listo para acudir al mercado "con nuestras limitaciones". Pone en valor la aceleración de la construcción de una residencia en Barranco Seco, como pilar básico de la primera parte de la obra, que se cifró en 22 millones de inversión -aportado con fines propios-. "Seguimos creciendo. Barranco Seco no era nuestro. Ahora todo la orografía sí es nuestra, porque hemos comprado los terrenos de los militares y otros".

Hace dos décadas se encontró una UD con "76 millones de déficit" y ahora presume de una situación de "más 40 millones". Y recuerda que el club "me debe dinero" y que "Hacienda me ha multado por no cobrar de la UD". En relación a los 18.093 renovaciones, lo interpreta como "un dato que respalda nuestra gestión". "Llevo 20 años y lo único que escucho y veo es el apoyo de la gente. El que quiera y ame a la UD me merece un respeto".