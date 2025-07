Los veinte años de Ramírez en la UD Las Palmas: 21 técnicos, 223 fichajes, 104 millones en ventas y una residencia VIP

Ramírez cumple veinte años en el cargo con el reto potenciar la estructura logística y resistir más de tres temporadas en Primera. Dos décadas al frente de la UD Las Palmas con tres ascensos (uno a Segunda en 2006 y dos al ático del balón, 2015 y 2023), dos descensos (2018 en la apocalipsis Emenike y 2025 por la parálisis ante la inoperancia de Martínez) y el rescate de la entidad de las garras de la desaparición -tomó un cadáver deportivo con 72 millones de deuda y llegó a gozar de un presupuesto de cien millones en la 17-18, el mayor informe contable en la historia-. El experimento de laboratorio de la ley concursal y la inestimable colaboración del juez Cobo Plana orquestaron un milagro que mira al futuro con el deseo de explotar el estadio.

Ramírez festeja el ascenso de 2006 con Nicolás Ortega en la guagua descapotable. / LA PROVINCIA / DLP

Miguel Ángel Ramírez Alonso (Las Palmas de Gran Canaria, 56 años) ha recurrido en su ciclo, el más longevo en los 76 años de la UD, tras batir ya desde 2021 a Juan Trujillo Febles (16 cursos), a 21 entrenadores -de Visnijc a Luis García Fernández-. Además, ha contado con cinco directores deportivos y van 223 fichajes -se incluye en la relación a Adam Arvelo, Adri Suárez y Edward Cedeño -.

El juez Cobo Plana, figura clave en la salvación de la UD, junto a Pimienta y Ramírez, el pasado mayo de 2024 en La Marinera. / LA PROVINCIA / DLP

Todo comenzó el 8 de julio de 2005 con una Junta General de Accionistas en el Colegio Salesianos que sería el teatro del nuevo amanecer. La hora del rescate. ‘La UD vuelve a ser del pueblo’, tituló Patricio Viñayo en la página 60 de LA PROVINCIA / DLP. Se emitieron, tras sentar las bases de una recuperación coherente y con el fin de «empezar de cero», un total de 39.024 acciones a 94 euros. Ramírez tomó el mando con seis consejeros: los abogados Lino Chaparro y Mario Ghosn, Domingo Gutiérrez, Nicolás Ortega, Antonio de Armas y Félix Noda. Veinte años después, Ortega sigue de vicepresidente con Rafael Méndez y Carla Ramírez de consejeros.

Kevin Prince, el galáctico de los galácticos del ciclo Ramírez. / LA PROVINCIA / DLP

La UD dejó la respiración asistida y la Segunda B (24 de junio de 2006) con el Matador Marcos Márquez de héroe. La fecha del primer ascenso del ramirato significó la contratación de Patricio Viñayo García, que lleva 19 años en el club y pasó de jefe de prensa a director general.Es la mano que mece la cuna. El intelectual de una empresa que enfoca la internacionalización de la ‘marca UD’ como prioridad y pelea el concurso de la explotación del nuevo Gran Canaria (bautizado como la Nube y que luce especial similitud con el Allianz Arena de Múnich).

El abrazo de Paco Herrera a Ramírez, tras la conquista del ascenso de 2015. / LA PROVINCIA / DLP

El 11 de enero de 2006 se acordó el Convenio de 364 acreedores, que fijó una quita del 50% de la deuda de 66.147.750,13 euros que subió a 72 kilos por recargos, sanciones e intereses. Y el el 17 de diciembre de 2014, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarrubia, cerró el concurso de acreedores (duró una década). La entidad grancanaria abonó 25,7 millones para su liberación gracias a los dos préstamos del Cabildo.

El 3-3 en el Bernabéu

A los 22,5 millones gastados en el nuevo Barranco Seco (inaugurado el 8 de junio de 2019), también hubo que asumir la indemnización a Jonathan Viera (finiquito de diez millones). En la lista de goleadores con Ramírez, los nombres del citado jugador internacional del barrio de La Feria (75 goles y sexto máximo realizador histórico del club), así como Marcos Márquez (73), Sergio Ezequiel Araujo (46) y un histórico como Rubén Castro el Moña (30 tantos). Al año de Segunda B, cabe sumar nueve consecutivos en la categoría de plata, el infierno del Cordobazo y con el primer ascenso de Herrera (el mágico 21-J de 2015), tres cursos consecutivos en la máxima categoría.

Viera, junto a Ramírez, en diciembre de 2023. / LA PROVINCIA / DLP

En ese ciclo de seda, Quique Setién alcanzó la excelencia en el Santiago Bernabéu (3-3) en una oda al fútbol (el 1 de marzo de 2017). Luego llegó el desastre de la 17-18, con el presupuesto récord de cien millones, pero cinco entrenadores y 17 fichajes. Toni Cruz y Luis Helguera portaban el timón del área deportiva de una campaña que empezó esperando por De Zerbi y acabó con Paco Jémez. De nuevo en Segunda, con el director deportivo Toni Otero (18 fichajes, tres entrenadores como Manolo Jiménez, Herrera y Mel) se quemó un tope salarial de 20 kilos.

Laporta y Ramírez, en noviembre, en el Estadio de Montjuïc. / LA PROVINCIA / DLP

Y en eso llegó Pimienta. El considerado por el propio Ramírez como el mejor técnico en sus dos décadas en el trono, logró el segundo ascenso a Primera y lo hizo de forma directa (subcampeón). Con un final angustioso -catorce últimas jornadas sin ganar-, el barcelonés se marcó un Kresic en toda regla. El hispano-croata era el último que aunó ascenso y permanencia en dos temporadas consecutivas. Sin embargo, la espera por Luis Carrión y el tuit Keep calm and carry on acabó con el serial del horror de Martínez -dos victorias en los veinte partidos de 2025 y un Gran Canaria que se fue vaciando-. Los veinte de Ramírez se resumen en un curso en Segunda B, catorce en Segunda, en dos ciclos, y cinco, también en dos etapas, en Primera. Entre los dos periplos en la liga del caviar, hay cinco años de separación en Segunda -de 2018 a 2023-. Tras el descenso en 1983, que puso fin a un ciclo de 19 años consecutivos en la máxima categoría, no se había dado la ocasión de alcanzar un lustro en Primera en una década (de 2015 a 2025).

Ventas y fichajes galácticos como Prince

El top five de los mayores traspasos en la historia de la UD acontecieron en el ciclo Ramírez. Y los cinco son activos de la factoría. Ahí aparece la figura del director de Formación y Captación Manuel Rodríguez Tonono. Acusado de retroceder los procesos formativos, así como diseñar equipos para goleadas, jugó un rol importante en el ingreso de 79,5 millones en los cinco magníficos de gofio -que pueden subir a 85 con la suma de las variables-.

Las operaciones de Pedri (al Barça por 25), Viera (Beijing, 19), Moleiro (Villarreal, 16), Roque Mesa (Swansea, 12) y Coco (Torino, 7,5) elevan al club a la condición de plataforma de oro de talento. Tres de los citados no son de Gran Canaria -dos de Tenerife y uno de Lanzarote-, lo que habla del poderío de captar bien.

En esa relación no figuran Rondón (3,5), Vitolo (3), Bigas (3), Colunga (3), Josep Martínez (2,5), Mateo García (2,2), Livaja (1,8), Ximo (1,5), Mauricio Lemos (1,5), Rémy (1,5) o Aythami Artiles (0,7), la primera venta de Ramírez -al Deportivo de la Coruña en 2007-. Son más de cien millones de ingresos en ventas (sobre los 104,2) y la capacidad de aprender de los errores. Con diez canteranos para la pretemporada sin bagaje en el fútbol profesional, la UD vuelve a 2010 con la explosión de Viera, Vitolo, Vicente o Juanpe. Y mira al futuro con la necesidad de finalizar la Ciudad Deportiva -dotarla de residencia y camas- y aprovechar su condición de inquilino histórico del Gran Canaria. Y dejar un sustituto. O sustituta. Celta, Leganés o Eibar tienen a una mujer en el cargo. Poderío logístico, más cantera y evitar Emenikes. La hoja de ruta del ramirato.