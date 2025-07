Luis García en su presentación como entrenador de la UD Las Palmas: "Soy uno de esos románticos que creen que a través del proceso llegan los resultados"

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, en su presentación oficial agradeció la confianza depositada sobre su persona "por un club tan histórico como es la UD LasPalmas, al que vengo con mucha energía y ganas, ilusionado con ganas de conocer a los jugadores del primer equipo y de la cantera". El nuevo míster tuvo un guiño hacia la afición amarilla que está respondiendo a las mil maravillas en la campaña de renovación de abonos, destacando que espera que "se sientan identificados con el equipo".

En cuanto a los motivos que le llevaron a aceptar la oferta isleña reconoce que fue "muy sencilla", porque "mi idea de juego se identifica mucho con la del club y eso es algo muy difícil de ver en un mundo del fútbol en el que todo va acelerado y no se da importancia al proceso, salvo en el caso de algunos románticos para los que gracias al proceso se llega a los resultados". Su idea de juego va en la línea de como "ha estado jugando la UD en los últimos años, ser protagonistas y reconocibles por nuestra gente, es como me gusta el fútbol, robar el balón cuanto antes y ser protagonistas y ante todo necesitamos ser equipo y una familia junto a nuestra afición".

La gestión de la presión para Luis García se debe de llevar "con naturalidad, entendiendo la responsabilidad que tenemos y sabiendo que este año habrán 22 equipo con el objetivo del ascenso, debemos de ser humildes, tener tranquilidad y arroparnos entre nosotros". "El fútbol nunca para, no deja de evolucionar, debemos de saber adaptarnos a todo tipo de situaciones, conociendo cada uno su rol en cada momento y siendo equipo".

Presentación de Luis García Fernández, como nuevo entrenador de la UD Las Palmas / José Pérez Curbelo

El ejemplo de Kirian

Reconoció haber hablado con Kirian Rodríguez y destacó que "lo más importante no es el Kirian jugador, sino el Kirian persona, es una alegría que pueda estar con nosotros y nos transmita esa energía y positividad, es un jugador importante en el terreno de juego y dentro de la caseta, solo con hablar con él te transmite su capacidad de liderazgo".

García hizo hincapié en que "no basta con tener el balón y atacar, tenemos que defender, hay varios mini partidos dentro de cada partido, tenemos que ser inteligentes y si podemos defender con el balón será mucho mejor, pero hay cosas que no se pueden controlar, porque el fútbol no es como jugar al FIFA". "Estamos trabajando en mejorar la plantilla, pero no es algo que me preocupe, los que me preocupan son los jugadores que ya tenemos aquí", avanzó.

Paciencia ante los posibles refuerzos y confianza en la cantera

El nuevo técnico amarillo en cuanto a los posibles refuerzos recalcó que "tenemos que ser pacientes, pero estoy feliz con la estructura que tenemos trabajando en ello".

En cuanto al mensaje que le va a transmitir a los jugadores, quiso destacar "la confianza, porque el fútbol es un juego de errores, tienen que ser conscientes de ello y competir".

Rehusó hablar de Jonathan Viera, destacando que "no suelo hablar de los jugadores que no están aquí, pero de él sólo puedo decir que es una leyenda y si debe de venir o no depende del director deportivo, porque cada uno tiene su rol". "Todos los jugadores deben de venir, incluidos los canteranos, sin miedos y dispuestos a demostrar su valía, incluidos los veteranos", recalcó, al tiempo que dejó claro que "recuerdo a una UD con Rubén Castro y Jorge Larena en juveniles que ya demostraban la calidad de esta cantera, debemos de ponerlos y confiar en ellos, sabiendo que pueden cometer errores, porque es un peaje, no existe una edad para estar en el máximo nivel, debemos de confiar, pero de verdad".

En cuanto a su presunta falta de experiencia como entrenador en la élite, García consideró que "es algo que forma parte de la vida, no pienso en ello, porque tengo claro como quiero que juegue mi equipo, confío mucho en mi staff y lo tomo con total naturalidad, respetando las opiniones de todo el mundo y aprendiendo cada día".

Sobre la continuidad de Sory Kaba y de Mika Marmol, incidió en que "todos están dentro y en el caso de Mika depende más de Luis Helguera". El nuevo entrenador de los amarillos tuvo palabras de elogio para Xavi García Pimienta y no quiso entrar a valorar si Dinko Horkas será el portero titular esta temporada, señalando que "es algo que se verá con el desarrollo de la temporada".