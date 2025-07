Fallece Toni Valido, "el campeón discreto" de la Copa Federación con Las Palmas Atlético

Adiós al campeón discreto. Al embajador de los humildes. Antonio Valido González 'Toni Valido' (Las Palmas de Gran Canaria, 1975), ex jugador de Las Palmas Atlético y que se proclamó campeón de la Copa Federación en 1995, falleció en la jornada de ayer de un infarto a la edad de 50 años.

Natural de Las Torres, estuvo presente el pasado 28 de junio en el almuerzo conmemorativo de los treinta años de la conquista de la Copa Federación junto a gran plantel, que contó con ilustres como Juan Carlos Valerón, Manuel Pablo, Marcelino Díaz, José Ojeda, Sergio Hernández, Javi Ortega, Ismael Santana o Pachi Castellano.

Toni Valido, en el margen derecho de la imagen y fila superior, junto al delegado de aquel filial Juan José. / LA PROVINCIA / DLP

Ese histórico equipo de Las Palmas Atlético estaba dirigido por Guillermo Hernández. Juan Carlos Gómez Perlado, que durante décadas fue preparador físico de la RFEF y muy vinculado a figuras de la talla de Ginés Meléndez, Iñaki Saez o el actual seleccionador y campeón de la Eurocopa De la Fuente, formó parte del cuerpo técnico de la UD Las Palmas y aquella hornada de la 'vela chica'. Coincidió con ese ciclo glorioso y analiza la figura del fallecido Toni Valido, que jugó luego en la UD Las Torres y fue entrenador de la cadena.

"Era un jugador discreto y cumplidor. Hay que enaltecer su figura porque era un campeón discreto. Nos vimos hace poco, en La Marinera, y claro habían pasado treinta años. Pierdes un poco el rastro de toda aquella generación. Pero sí pongo en valor su trabajo y constancia. Resalto su esfuerzo y esmero, que vale de referencia para todos aunque no todos progresan igual. En un deporte colectivo, donde llegan a la élite muy pocos. Representa a todos aquellos que no pueden disfrutar del profesionalismo, y me quedo perplejo porque desconocía la noticia", valora Gómez Perlado.

Toni Valido, primero en el margen izquierdo y en la parte inferior, posa junto al resto de integrantes del filial de la 94-95, campeón de la Copa Federación en La Marinera. / LA PROVINCIA / DLP

Toni Valido también fue campeón de España Sub 17 en el Santiago Bernabéu en un combinado dirigido por Ramón Medina -doblegaron 2-0 a Murcia-. Los restos mortales descansan y serán velados en el Tanatorio de San Miguel (Sala 105) en Las Torres. Un doble campeón nacional que ejerció de escudero de los Valerón y Manuel Pablo, que volaron hacia la fama. Descanse en paz, el campeón discreto.