Cedeño, el evangelista que quiere ser Casemiro: "La fe y Dios me ayudarán a lograr éxitos en la UD Las Palmas"

Edward Cedeño, el evangelista de los 500.000 euros. El fichaje de la UD Las Palmas reconoció su devoción por Dios y niega sentir presión por la comparación con Casemiro. Es el primer jugador de Panamá en la historia del club grancanario. "Me siento tremendamente feliz por vestir esta camiseta. No he hablado con Luis García pero ya tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros", valoró en Barranco Seco, tras ser presentado por Luis Helguera.

Cedeño, en Barranco Seco, tras su primera rueda de prensa como jugador de la UD. / LA PROVINCIA / DLP

"Es un orgullo para mí y mi familia ser el primer jugador de mi país en la UD. He estado con la selección en algunas convocatorias y he logrado debutar. Sé que todo Panamá me sigue y está pendiente de mí. Quiero representarlo de la mejor manera. A los jóvenes les digo que tengan humildad y fe en Dios", valoró el pivote.

Asume que da un gran salto en su carrera. "Las Palmas es un club histórico. Sé el compromiso que lleva vestir la camiseta, es un paso vestirla para mi carrera pero quiero más. Me atraen los retos y este es muy bonito". Hizo un repaso a su ciclo en el Tarazona de Primera RFEF y no conforma un impedimento el coste que afrontó la UD para ficharlo (con el pago de 500.000 euros).

"Mi primera temporada en Primera RFEF en Tarazona me salieron las cosas muy bien. Siento que puedo ayudar al club. Soy un jugador muy defensivo, con mucho recorrido con mi humildad y predisposición para hacerlo todo a mi manera. Con mucho sacrificio y coraje", relató sobre su enfoque vital y deportivo.

Ídolos y la comparación con Essugo

Se fija en un campeón del mundo como Busquets. Pero también en Casemiro. El presidente Ramírez lo bautizó como "el nuevo Essugo". "Siempre me he fijado y es mi ídolo es Sergio Busquets, que ahora está en la MLS. Siempre me llamó la atención. Luego me he identificado mucho con Casemiro, me gusta esa comparación", indicó.

Se limitará a hacer su trabajo pensando en Dios y en la Iglesia Evangelista. "Soy muy religioso, me aporta mucho creer en Dios. Te da esa fuerza en los momentos precisos". Sabe que cargará con la mochila de los 500.000 euros. "No siento presión. Las comparaciones me animan y me hacen estar más enfocado en lo verdaderamente importante, que es el bien de la UD. Ganar y ganar".

Cedeño aspira a convertirse en el nuevo Rondón. Hacer carrera en la UD y en Europa. La Isla como plataforma mágica. "Sé quién es Rondón. Lo que tengo pensado es hacer las cosas bien para dar muchas alegrías al club y sobre todo a la afición (...) En Tarazona me exigían y animaban a dar lo mejor de mí. Creo que puedo dar muchas cosas más".

Rommel siempre en la memoria

La figura de su compatriota Rommel Fernández, exjugador del CD Tenerife y que falleció en un accidente de tráfico, siempre está presente. "Fue alguien muy importante como futbolista y como persona en Panamá. Dejó grandes cosas en mi país y es un referente. Todos los tenemos como un ídolo". Más que prometer el ascenso, lo que hace es marcarse la meta del camino. Dirigir a una UD desde la medular que nace con la filosofía de la modestia máxima. "Me voy a exigir cada día para hacer las cosas bien. Todos sabemos lo difícil que es la Liga, porque es muy competitiva y veremos en qué posición terminamos".

El evangelista que sueña con ser Casemiro y hacer tantos kilómetros como Rondón.