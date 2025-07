El vínculo majorero de Sergio Barcia, el nuevo mariscal de la UD Las Palmas: "Mi mujer es de Puerto del Rosario, ya sé que esto es un paraíso"

El vínculo majorero de Sergio Barcia. El zaguero de la tierra de la aulaga y la Maxorata por amor. El central vigués mira al ascenso sin tapujos y admite que no es un jugador elegante. Es un defensa de hormigón armado. "Sí, soy un defensa bastante agresivo y cuento con experiencia en la categoría. La Segunda División es una jungla y tenemos que ir poco a poco, partido a partido, a por el objetivo que no debe ser otro que volver a la Primera", valoró el zaguero, que dio una muestra de liderazgo y carisma en la sala de prensa de Barranco Seco.

Está cedido por el Legia de Varsovia, club en el que coincidió con Tomás Pekhart, exjugador de la UD y que no medió en la operación. Barcia no quiso hacer pública la cantidad que debe abonar el club grancanario para comprarlo. "Ese detalle lo desconozco, forma parte de los contratos y de los agentes". No lo dudó ni un segundo cuando la UD llamó, otra vez, a su puerta -ya lo quiso Luis Helguera el pasado verano, tras firmar una sobresaliente temporadas en las filas del CD Mirandés-.

"El fichaje se vino gestionando desde hace un mes. Es cosa de agentes y de clubes, aunque estaba deseando venir desde que supe que estaba esta opción (...) Tengo experiencia en la categoría. Puedo aportar solidez defensiva, soy un zaguero bastante agresivo, soy asociativo y me gusta tener el balón", valoró. Etiqueta la categoría dep lata como una "jungla". "La Segunda División es una categoría como una jungla. Dura mucho y las claves empiezan por estar tranquilos en un año muy largo. Tenemos que ir poco a poco, haciéndonos fuertes en la competición".

Insiste que hay que subir cueste lo que cueste. "A nivel colectivo tenemos claro que el club se merece estar en Primera División. Vengo a ayudar a los compañeros en todo lo que pueda. Eso pasa por jugar lo máximo posible". Y aclara su vínculo con el Archipiélago. "Tengo suerte, porque mi mujer es de Puerto del Rosario, de Fuerteventura. Tengo familia allí, el hermano de mi novia estudia en Gran Canaria. He estado muchas veces en Fuerteventura y Gran Canaria. No tengo que descubrir a este paraíso, que es espectacular".

Para el futbolista del Legia de Varsovia, la UD es un referente por su política de cantera y buen trato de balón. "Las Palmas es un club muy querido en toda España. Tiene un estilo muy vistoso, que da gusto ver y siempre te hace especial ilusión poder jugar en equipos de este calibre", determinó el exjugador de Celta de Vigo y Granada. Admite que tuvo otras propuestas como la del Sporting de Gijón. "Tuve otras ofertas de España, pero no me costó decidir. Por estilo de juego sabía que aquí voy a encajar y seguro que será una gran etapa".

Se pone la etiqueta de "agresivo" y parte con firmes opciones de ser titular. Es un clon de Álex Suárez y además cuenta con un físico poderoso. "En el campo me gusta darlo todo, siempre trato de aportar lo mejor para el bloque".