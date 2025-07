Viera: "No le gane el pulso a Luis; Helguera quería que estuviese aquí en la UD Las Palmas"

Jonathan Viera, un líder a lo Valerón para la nueva UD Las Palmas y sin hacer sangre. El mediapunta no se ve ganador del pulso con Luis Helguera, que se había puesto en contra de la vuelta del Mesías. "Si Helguera no hubiese querido mi vuelta, habría estado en mi casa", determinó el '21', con el que Ramírez ha logrado los dos ascensos a Primera. "Fue por cuestión de suerte, por aquí han pasado grandísimos jugadores".

Jonathan Viera, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Tras un período de vacaciones, el atacante está listo para viajar a Marbella y ponerse a las órdenes de Luis García Fernández. "Futbolísticamente estoy como siempre; el pie derecho me funciona y el izquierdo, menos". Detalla que está al día con la UD y que solo le adeuda el último pago de la rescisión contractual de 2,5 millones. "En la UD jugaría gratis, pero la Liga no nos deja", determina, para luego corroborar que cobrará el mínimo.

La noche del viernes

El 'culebrón Viera' cambió la noche del pasado viernes cuando se selló una cuerdo entre el mediapunta y el presidente. Luego mantuvo una conversación con Luis García Fernández.

"Seguramente han cambiado muchas cosas. Hemos tenido conversaciones en las que el club y el entrenador me han dicho lo que quieren. Y yo les he dicho también lo que pensaba. Era cuestión de llegar a un acuerdo (...) Ya no tengo 20 años, pero no fueron negociaciones largas. Nos dijimos las dos partes lo que pensamos. Los dos queremos lo mejor para el equipo y para el club".

Luis Helguera posa junto a Viera, esta tarde, durante la presentación. / LA PROVINCIA / DLP

Buena energía

Reconoce que asumirá ese papel de enlace entre el técnico y la caseta, producto de su experiencia (35 años). "Mi objetivo es ayudar a todos: al club, a los chavales, a todo el mundo para que pueda crecer. Todo el mundo sabe que siempre vine para ayudar. Veo a los chicos con mucha energía y quiero meterme en ella. Los veo con ilusión y eso me reconforta. La temporada será muy largo, hablar ahora de ascenso no es bueno. El tiempo dirá para lo que estamos preparados cuando lleguen las cosas importantes".

Desvela que mantuvo una cumbre con el director deportivo y el técnico. "Avanzamos cosas, con el presidente nunca ha hecho falta, porque siempre ha querido que yo esté aquí. Llegamos a un acuerdo después de hablar (...) Aquí no hay vencedores, ni pulsos, ni ganadores..Las dos partes queremos lo mejor para el club. Si estoy aquí sentido es porque las dos partes hemos querido. Es un año bonito; veo que hay mucha gente joven, energía muy positiva. Todo lo demás es pasado. No nos ayudará"

Ser feliz y divertirse

Viera reconoció estar "un poco nervioso". Se le vio más perfil bajo, tras aprender la lección de su salida en diciembre de 2023. "Si yo creyera que no me veo capacitado para divertirme y ser feliz, para ayudar al equipo o para que los chavales se diviertan conmigo; no estaría aquí. Es verdad que en un momento pensé en no jugar más. He sido siempre exigente conmigo mismo y eso hace que no disfrute. Pero ahora estamos en otra etapa y vengo a disfrutar y a que disfrutemos todos".

Si no hubiese vestido de amarillo, se retiraba. "Todavía estoy nervioso. Sé que puede ser la última etapa. Es mi equipo, mi gente y mi casa. Los nervios se me irán cuando empiece a jugar o entrenar. Quiero conocer a los chavales, ponerme a disposición del míster y disfrutar".

El mismo bloque...

Elogia la confección del grupo y el hecho de contar con rostros del último ascenso. "Tengo la confianza de todos para que esté aquí. Eso ha sido clave. El reto es muy grande y bonito. Hay jugadores que están empezando y otros en edad madura. El equipo ha mantenido a mucha gente del pasado año y eso es bueno. Porque no hay que hacer un bloque nuevo. Me gustan los retos y lo asumo con naturalidad". Con el técnico, han sentado las bases de una colaboración mutua. Sociedad Viera-Fernández. "De fútbol no hemos hablado mucho. Hemos hablado más de lo otro, de la gente joven y de que los chavales crezcan".

Estabilidad y tercer ascenso. "No habría ido a otro sitio si no jugaba este año en la UD. Me he llevado muchas veces a mi familia fuera de la isla. Mi hijo y mi mujer me han seguido para todas partes. Creo que no les podía seguir exigiendo esto. Tenía claro que lo dejaba si no fuera aquí".

¿Quién ganó el pulso?

Sobre si había perdido el pulso con Pimienta y se lo ganó a Helguera, reclama mirar al futuro. "Ni perdí, ni gané. Las cosas pasan como tienen que pasar. Yo tenía que salir en aquel momento. Recordar todo lo que ha pasado no nos beneficia a ninguno: ni a mí, a la afición, a los chavales. Estaríamos creando un ambiente raro que no hay. Vengo con toda la ilusión del mundo, vengo reseteado, a ayudar a todos (...) No le he ganado el pulso al director deportivo. Él me dijo que estuviera; es más si Helguera no hubiese querido no habría vuelto. Porque el presidente fue claro: si el director deportivo no lo quiere, no habría fichado. Si no habría estado en mi casa".

Valerón son palabras mayores

Sobre si viene con ese 'perfil Valerón' para adiestrar a los más jóvenes -el Flaco inició con 38 años su segundo ciclo de amarillo en 2013-, aclara que el de Arguineguín "es muy grande". "Yo no soy Valerón. Él es muy grande. Personalmente somos diferentes, con caracteres diferentes. Si no juego cuatro partidos, al quinto querré hacerlo. Y entrenaré de forma que el míster pueda contar conmigo", añadió sobre si aguantará ser suplente.

Para Viera, con dos ascensos, no hay milagros ni fórmulas mágicas. "Lo hemos conseguido dos veces. Tenemos que hacer un buen grupo, que es lo más importante, porque de lo contrario no lo conseguiremos". Además, pone en valor que perdonó tres años de contrato que tenía con la UD.

"Jugaré gratis, en realidad cobrando el mínimo en Segunda. Aunque es verdad que me deben la última parte de la liquidación [que son 2,5 millones]. Pero únicamente se habla de los dos años que iba a cobrar, pero no de los tres años que perdoné. Fue un acuerdo con el presidente, quien me dijo en su momento que no me iría con las manos vacías después de lo que había dado al club. El club ya no me debe mucho".

Respeto al sector crítico

Jonathan Viera asume que existe un sector de la afición que no respalda su vuelta. "La gente es libre de opinar. Entiendo y respeto todas las opiniones. No tengo que decir a la afición lo que debe pensar. Cuando salga al campo dirán cómo estoy o si no se les apetece verme jugar ni un partido más de amarillo. Con 24 años hubo una parte de la afición que no quería mi vuelta, que decían que ya no estaba para jugar [en diciembre de 2014 regresó del Standard de Lieja belga para luego subir el mágico 21-J]. Es normal que ahora con 35 existan dudas. La única manera de cambiar la opinión de aquellos que no creen en mí está en el campo".

Defensa a ultranza de Luis García

El '21' se mostró cómplice y cariñoso con el técnico ovetense. "Luis García Fernández me ha parecido un entrenador joven, con muchas ganas e ilusión. Le gusta mucho el fútbol. Creo que tendrá un recorrido muy amplio. Me ha gustado mucho lo que me ha transmitido". Y finalizó aclarando que en el fútbol "no hay milagros".

"Yo puedo tener gen competitivo, pero no hay milagros. Y la suerte también cuenta, como el día del gol de Araujo o el día del Alavés, que Álvaro Valles saca un gran mano a mano. Hay que tener un pelín de suerte para ascender a Primera". Por ahora, su quinto ciclo durará hasta el 30 de junio. "Hemos querido que sea un año y, cuando termine, veremos qué hacemos. No hay que anticiparse. No quiera usted retirarme, ya le diré la fecha".