Enzo Loiodice lo cuenta todo: del "infierno" con Martínez al sueño de portar el brazalete de la UD Las Palmas

Un curso muy complicado el suyo a nivel personal por su rol invisible. ¿Pensó en marcharse de la UD Las Palmas?

Sí, pero da igual. Ahora soy de la UD y estoy pensando al 100 % en el equipo, tratando de ayudar a los más jóvenes [tiene contrato hasta junio de 2026]. Estoy enfocado en el trabajo y sí llegaron buenas ofertas, pues no sé en qué quedó todo aquello.

Enzo Loiodice. / LA PROVINCIA / DLP

Su ostracismo con Martínez fue declarado como una 'injusticia' por el entorno. ¿Por qué no arrojó la toalla e hizo las maletas?

Sí claro, con Martínez no tuve muchos minutos o casi nada salvo los dos partidos en los que ya estábamos descendidos. No sentí mucho su confianza y luego después pensé que debía estar a merced del equipo. Mi caso no era importante, lo importante era la UD. Mi persona era menos que la UD. Solo creía que lo más importante era seguir en Primera estuviese quién estuviese. O jugase quién jugase.

Enzo supera el reconocimiento médico en el Perpetuo Socorro, hace dos semanas. / LA PROVINCIA / DLP

¿Cómo encajó que Bajcetic o Essugo, que estaban cedidos, contasen con más protagonismo que el suyo? ¿Le pidió explicaciones a Martínez?

Pues sí, claro. Le pedí explicaciones en enero. Pero no estuve bien al principio de temporada por una lesión de tobillo, no comencé la competición al cien por cien. Incluso jugué con molestias y la gente no lo sabía. A partir de diciembre, ya estaba muy bien. Y después en enero, pedí explicaciones en Martínez. No nos pusimos de acuerdo. Lo que hablamos es privado. Bajcetic y Essugo son dos grandes jugadores. Luego él debe tomar una decisión, pero claro que me dolió no poder ayudar al equipo.

Por su vinculación a la UD y lucir el brazalete merecía una explicación.

No voy a decir lo que me dijo, no me compete. No estuvimos de acuerdo, y me limité a estar detrás del equipo.

El caos se apoderó del vestuario. ¿Cómo fueron esos días con Martínez en los que la UD marchaba a la deriva? ¿Fue un infierno?

Claro, fue un infierno. Fue muy duro. Creo que teníamos muy buenos jugadores, mejor incluso que con Pimienta. Pero la manera en la que fuimos dirigidos no pegaba con el tipo de jugadores que había.

¿Se bajó por renunciar al estilo?

No dijo que jugásemos como con Pimienta, pero sí teníamos que mantener esa identidad. Teníamos jugadores con un perfil diferente arriba como McBurnie o Fábio Silva. Creo que debíamos jugar de una manera más vertical, vale perfecto; pero sin renunciar al estilo de la UD. El de tener el balón y así olvidamos nuestra identidad.

Carrión también renunció a ese estilo de posesión. Y duró muy poco.

Con Carrión fue diferente, pero con Martínez fue mucho peor. No soy entrenador, pero faltó un proyecto con más balón para mantenernos en Primera. En resumen, creo que faltó más paciencia con el balón.

¿Y ahora Luis García? ¿Es un giro al pimientismo, con ese fútbol de posesión, pero con matices defensivos?

No será igual, claro que no. Solo llevamos una semana de trabajo, me parece un buen entrenador con un buen staff. Se asemeja a Pimienta a la hora de tener el balón con el tercer hombre. A nivel defensivo, trabajamos más unidos como un bloque. Sobre todo, cuando estamos en el campo contrario presionamos muy fuerte arriba. Sobre todo, para tener más el balón.

¿Luis García habla más con usted que con Martínez?

Es un entrenador más cercano. No puedo decir más, la gente está muy contenta. Veo un vestuario con muy buena dinámica.

¿Cómo analiza la vuelta de Viera? ¿Está más tranquilo tras la explosión de la bomba atómica con Pimienta?

Sí, lo veo más tranquilo, pero sobre todo con muchas ganas. Lo veo con mucha determinación, con mucha humildad. Jony es una leyenda de aquí y todo el mundo lo respeta. Él está con nosotros. Está muy bien físicamente y sobre el nivel técnico, pues como siempre.

¿Le gustaría renovar con la UD Las Palmas y ser capitán?

No he hablado de eso con el club, me queda un año.

Álex Suárez también acababa en 2026 y renovó hasta 2028...

No he hablado con el club sobre eso.

¿Y lo de ser capitán?

Ya fui capitán. Pero no sé si podré estar en la lista de los cuatro definitivos...Ya están Viera, Sandro, Kirian, Suárez...Para mí sería un honor ser capitán. Llegué con 19 años y para mí sería un privilegio.