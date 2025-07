Aladino Fuster sin filtros, la DANA y Mazón: "Los que tienen que pagar por hacer mal su trabajo, que lo paguen"

A un día del estreno de la nueva UD de Luis García en la pretemporada ante Orlando Pirates (mañana, 18.00 horas en el Marbella Football Center), Fuster bautiza el nuevo boceto táctico.

"Vamos a ver una UD valiente y atractiva, que quiera el balón, que cuando no lo tiene, presiona y muerda. Que no deja que el rival esté cómodo, apretando arriba desde el primer instante. Combinativa, pero agresiva. Con maldad, con ganas de hacer goles".

Manu Fuster, en el Atalaya Park tras el entrenamiento. / LA PROVINCIA / DLP

Es el rey de la autocrítica, desde el partido de Anfield en la pasada pretemporada ante el Liverpool admitía que estaba lejos de su mejor versión. Mantuvo ese discurso con el descenso. ¿Por qué no le vimos?

Si hubiese sabido lo que me pasó, no tendría problemas en solucionarlo. Al final depende de uno mismo. No empecé todo lo bien que me hubiese gustado. Me costó aclimatarme al equipo y me pasó factura durante la temporada. Y cuando empecé a gozar de minutos ya había un bloque definido bastante claro. Cada vez me sentí más a gusto y traté de ayudar a los compañeros. Pero cuando ya tienes el cartel de revulsivo, pues tratas de ayudar a los compañeros que están de inicio. Fue un año decepcionante en todo, tanto en lo grupal como en lo individual. Creo que lo di todo para ayudar al equipo y no pudo ser. Tenemos la oportunidad en este curso de resarcirnos.

¿Le pudo el precio del traspaso de 1,9 millones -el fichaje más caro de los dos últimos veranos-? ¿O fue algo más psicológico?

Eso de la presión es lo que tenemos que manejar, no es un problema de ese tipo. Fue más el cambio, yo milité en un club durante cinco años [Albacete] y hacían las cosas de una manera. Los entrenamientos son diferentes, todo es diferente y cuesta aclimatarse. Pero fue culpa mía; si yo hubiese dado ese nivel durante los entrenamientos lo hubiese conseguido. Lo intenté y no pudo ser, cuando ya estaba al nivel de los demás, había un equipo hecho y me costó entrar.

¿Achaca algo a Carrión o a Martínez de su leve impacto en el proyecto en su primer año en la UD Las Palmas?

Al final todos tenemos que ver pero el principal soy yo, con Carrión no estuve todo lo bien que me hubiese gustado en el día a día. No por actitud, sino por no sabría muy bien el por qué. Con Diego alcancé un nivel de competición a la misma altura que los que estaban en primera línea compitiendo. Las oportunidades fueron menos, si hubiese estado bien desde el primer momento, todo hubiese cambiado.

¿Se siente un líder en este proceso de regenaración total?

Me siento con una experiencia en Segunda que puedo aportar al equipo con números. No he conseguido ascender, cuento con un playoff y esa experiencia te vale. Todo eso que he demostrado en Segunda, lo puedo poner al servicio del equipo.

¿Viera es competencia o un referente?

Es un plus para todos, sobre todo para la competencia interna para la Liga. Viene a ayudar y yo aporto mi experiencia y él pone sobre la mesa su bagaje como son sus dos ascensos. Su experiencia es mayor. Tiene la fórmula del ascenso con Las Palmas, lo ha logrado dos veces, y pone eso al servicio del equipo. Le he visto con una actitud increíble. Desde nuestro punto de vista, tiene que aportar y viene para eso.

¿Qué tiene Luis García de diferente al resto de entrenadores?

Pues tiene una idea muy clara, habla de fútbol, que vuelve a ser muy importante y es lo que necesita el equipo para jugar. Tiene una idea clara de cómo jugar, así como qué hacer cuando no tienes el balón. Es muy importante que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Luis García lo tiene muy claro, nos lo aporta en los primeros días, tenemos una salida de balón muy clara. Estamos incidiendo en ello. En eso se fundamenta la nueva UD: en ser protagonistas, tener el balón y recuperarlo lo antes posible.

¿Usted habló con De la Barrera en verano cuando sonó como opción futurible de la UD?

No, pero sí que es verdad que tengo un vínculo con él muy importante, ascendí bajo su mano en el Albacete [de Primera RFEF a Segunda]. Es un entrenador muy bueno, con conceptos similares a los de Luis.En mi caso, cuando pasan estas cosas [de que interesa un técnico a la UD], pues intento mantenerme al margen. Mantengo contacto, hubiese sido un buen fichaje...Atesora matices similares con Luis García.

¿Gil y Cédric merecen una segunda oportunidad?

Cédric salió cedido antes de terminar el mercado, no sé cual fue la decisión. Ahí ni pincho ni corto. Iván lo pasó mal, es un caso similar al mío. Nos costó adaptarnos a la categoría. Cuando pasan las semanas y careces de importancia, se te hace la montaña un poco más cuesta arriba. Eso te afecta...Sí que es verdad que Iván entrenaba como una bestia, lo hacía para ayudarnos mucho pero como hace ahora. Creo que será muy importante.

Lo primero que le dijo Luis García fue...

Que se había enfrentado a mí y que nos conocíamos. Nos vimos en la primera jornada [temporada 23-24] en un Albacete-Espanyol. Me habló de mis virtudes y de lo que busca en mí. Quiero dárselo a él y al equipo, hay muchas cosas de mí que no se han visto y que puedo aportar.

Le gusta la etiqueta de 'ser el nuevo Moleiro'.

Es un jugador que logró cosas importantes en la UD como un ascenso y ha jugado estos dos últimos años todos los partidos en Primera. Me gustaría tener sus datos a nivel de participación, pero creo que a nivel de juego somos dos jugadores diferentes. Él más de uno contra uno, yo soy más asociativo, más de tirar paredes para entrar por dentro que en conducción como hace Moleiro. Somos dos jugadores muy diferentes. Aunque por posición y bajitos, nos parecemos, pero el que ve el fútbol y lo analiza, sabe que somos dos jugadores diferentes. Ojalá sea Moleiro en cuanto participación, pero Fuster es otro jugador.

¿Cómo está Valencia y su negocio familiar tras más de un año de la DANA?

Tengo amigos que van remontando, que lo pasaron mal porque perdieron bienes materiales, aunque no lamentamos la pérdida de familiares o amigos. Sí que es verdad muchos de ellos, lo pasaron muy mal y quiero mandarles ese mensaje de ánimo. Aunque ya pasó un tiempo, no está de más. Estuve este verano y a la semana de todo, aquello es desolador, hay gente que no se ha recuperado, todo va entrando en su cauce. Ya va a mejor...Sobre el negocio familiar no pasó nada, pudimos echar una mano cuando la gente lo necesitaba. Mi pareja, mis hermanos y amigos se desplazan a esos pueblos, de los más afectados, y lo único que podíamos hacer era darles comida, que era lo fundamental en ese momento. Ahora se precisan de otras cosas, pero en aquel instante, al poco de la tragedia, faltaba comida. Mi familia tiene una empresa de comidas para llevar y la llevamos de la forma más urgente al mayor número de afectados. No fue una idea mía, fue de mi madre, que es la que maneja el negocio. Llegó a más gente y no para hacer publicidad. Se puso en redes sociales por mera solidaridad, sin dar la nota. Larry [jefe de comunicación] tuvo muchas llamadas, pero no era el momento de hablar. Mi familia tuvo muchas llamadas, también, pero no era el momento. Lo que había que hacer era ayudar a los más necesitados.

Si se encontrase ahora mismo con Carlos Mazón, ¿qué le diría? ¿Qué le reprocharía?

Se ha visto que no hizo las cosas como debía. Es cierto que hubieron muchos culpables, pero el principal encargado de la situación era él. Espero que todo se solucione, y los que tienen que pagar por hacer mal su trabajo que lo paguen.

¿Por qué no viajó a Estados Unidos al amistoso de Texas? Usted figuraba en la relación de citados...

Fue por una lesión dos jornadas antes del final de Liga, tuve un accidente de coche y se me quedó el cuello bloqueado. No tuve muchas molestias, pero se me fue cargando. Hablé con Diego [Martíenz] y no me cambió por las fichas del primer equipo para que debutasen más canteranos. Me tuve que quedar en el campo y acabé fatal en el cuello con un esguince cervical. Terminé ahí, pasé la noche en Barcelona. Viajé a Valencia, teníamos tres días de vacaciones antes de volar a Estados Unidos, pero me tocó ir al hospital porque no podía estar de pie. Hablé con los servicios médicos, yo quería ir, pero me recomendaron que me quedase en casa. Todavía sufro de aquello y sufro de aquello. Me sigo tratando.

Un canterano de la hornada Luis García.

Arturo. Es un jugador diferente.

Tiene 18 años, Mata le dobla la edad (36). Pueden ser padre e hijo.

[Sonríe] La UD siempre que apostó por su cantera, le fue muy bien. Ahí están los dos ejemplos de los dos últimos ascensos, en el de 2015 todavía más. Creo que todos somos necesarios, pero en mi caso me quedo con Arturo. Tiene ese don de que no está pasando nada, que no está en el partido...No tiene participación y en el momento justo va y mete el gol.

Tipo Rubén Castro. Un pícaro del gol.

Sí, jugando más por fuera y en banda, pero tiene ese don tan importante. Lo demuestra en los entrenamientos y ahora llega lo bonito. Por sin, sí los partidos que ya estamos pasando mucho calor. Toca disfrutar.

Una promesa si sube. Un tatuaje, comprarse un avión...

No soy de tatuajes, no llevo ninguno. Me raparé el pelo.

Algo más original.

Pensaremos en algo y se lo dejo a usted. Pero tatuajes no por favor.