Miguel Ángel Ramírez cifra el valor de la UD en unos «70 u 80 millones»

Miguel Ángel Ramírez y el precio real del escudo. El presidente de la UD cifró este martes el valor de la entidad, tras consumarse el descenso, «en una cifra entre los 70 y 80 millones». Por otro lado, admite que ha contado con propuestas para su venta, pero que las rechazó al tratarse de compradores extranjeros –como cuando llegó una oferta con capital norteamericano–.

«He tenido ofertas, pude haber vendido el club, pero no voy a decidir esto ahora mismo», valoró en El Espejo Canario.

Ahora es el momento de cimentar las bases para conquistar el ascenso a la máxima categoría y mantenerse durante una década. «No quiero vender el club. Se lo vendería solamente a alguien de nuestra tierra (...) He tenido posibilidades, pero no he querido vender. En 2017 tuve una oferta por escrito de 120 millones, pero no vendimos. Fue una sociedad americana pero este club forma parte del sentimiento y de la gente. Ahora está ilusionada con el equipo como queda contrastado en la campaña de abonos».

A la hora de marcar los objetivos a largo plazo, insiste que todo pasa por «estar el mayor número de campañas en Primera». Sobre la vuelta de Viera, mantiene la coartada de Helguera y el ‘21’. La paz se impuso a las discrepancias para poder disfrutar del último año del Mesías de amarillo. «Todas las partes están de acuerdo y hemos considerado que era lo mejor. Nos ayudará mucho».

19.474 abonados

Directos a la barrera de los 20.000 carnés. La UD alcanzó los 19.474 abonados tras las primeras horas de la fase dedicada a las altas. Sobre los 400 nuevos socios se han comprometido por un proyecto que cuenta con los fichajes de Adri Suárez, Adam Arvelo, Barcia, Cedeño y Viera. La citada cifra de carnés es la más alta en la categoría de plata en los 76 años de vida de la institución. Un delirio tras el descenso.