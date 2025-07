Benito ficha por el Vanspor turco y se despide con el alma: "Me voy pero no me borren, uno nunca deja de ser de la UD Las Palmas"

Benito Ramírez ficha por el Vanspor FK de la segunda categoría del fútbol de Turquía -conocida como la TFF Primera División- y cierra su etapa de amarillo. El extremo aldeano jugará en el club de la localidad de Van tras defender la elástica de la UD Las Palmas en 160 ocasiones en nueve temporadas en dos ciclos.

Benito Ramirez vuela sobre Lucas Vázquez, el pasado enero, en el Berrnabéu. / Bernat Armangue

El pasado 30 de junio, el club isleño despachó al canterano con un tuit. Encadenó 15 años en la casa amarilla hasta llegar al primer equipo para jugar en Primera y Segunda. Cuenta con el ascenso de 2023 en su expediente.

El Cohete de La Aldea dejó ayer un escrito muy emotivo en su cuenta de red social. "Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Con las rodillas marcadas, el corazón lleno y la cabeza alta".

La carta de Benito Ramírez:

'A la UD Las Palmas, mi casa. Hoy me toca escribir las palabras que nunca quise escribir.Hoy me despido del club que lo ha dado todo. Hoy dejo de ser jugador de la UD Las Palmas...pero jamás dejaré de sentirme parte de esta familia. Desde niño soñé con vestir esta camiseta. Crecí con ella, sufrí con ella y viví los momentos más felices de mi vida con este escudo en el pecho. He tenido el privilegio de representar a mi Isla, a mi gente, a mi tierra, durante tantos años que ya no sé dónde acaba el jugador y empieza la persona.

Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Con las rodillas marcadas, el corazón lleno y la cabeza alta. He defendido estos colores con orgullo, con respeto, y con el amor que solo se siente por lo que verdaderamente forma parte uno. Gracias al club, a los entrenadores, a los trabajadores del día a día. A cada compañero con el que compartí vestuario.

Y sobre gracias a ustedes, a la afición. Por el aliento, por el cariño, por las críticas cuando eran necesarias y por estar ahí siempre. No es fácil cerrar esta etapa, pero entiendo que el fútbol, como en la vida, son ciclos. Y en este ciclo, aunque me duela, ha llegado a su final.

Me voy, pero no me borren. Seguiré siendo uno más en la grada, sufriendo y celebrando como uno más.Porque uno no deja de ser de Las Palmas. Uno nace de Las Palmas. Y eso no se cambia nunca. Con todo mi cariño y agradecimiento eterno, Benito Ramírez'.