Luis García no es Martínez: un ‘bolo’ revolucionario

Una pizarra al desnudo. Primeras pistas irrefutables del nuevo régimen. Luis García Fernández no es Diego Martínez. Con solo diez días de trabajo, el estratega asturiano de la UD Las Palmas escenifica un cambio radical en relación a la propuesta del vigués –que dirigió su último partido en Cornellá el pasado 24 de mayo con derrota (2-0) para salvación periquita–. La posesión es el arma para gobernar y controlar al rival, como quedó patente en el pulso del pasado jueves ante el Marbella Football Center ante Orlando Pirates (0-0). Dinko a Álex Suárez y la tradicional separación de centrales –un mecanismo muy habitual con Setién y Pimienta–. Salir desde atrás conforma la primera premisa. El patadón es pecado mortal, nada que ver con la filosofía martinista, donde la primera norma era maniatar y minimizar al rival. Luis García avanzó que no quiere ser sumiso ni jugar a la contra, la nueva ‘fórmula UD’ debe pronunciarse y aplastar al contrincante.

Killane regateó en el área pequeña como hacía Varas con Setién o Raúl Lizoain. Con la primer dibujo del 4-3-3, la presión sin el esférico es al más puro estilo de Eder Sarabia en el ascendido Elche. Y en la banda, su segundo Mossa, es el que grita y distribuye las enseñanzas fundamentales en el segundo preciso. La rapidez de Barcia para correr a su espalda fue otra de las claves, para un bloque que sufrirá notables transformaciones en esta pretemporada. Falta mucho por venir y falta mucho por salir.

Viera y Jesé

Salir de inicio con un Iñaki acertadísimo no fue casual. Es la debilidad de Luis García. El extremeño se entendió con Enzo Loiodice y Gil quedó más liberado –como enlace con los tres del frente ofensivo–. En la segunda parte, un equipo nuevo y Manu Fuster ejerciendo ese rol de mediapunta. Lo hizo de maravilla, dando el primer paso hacia su perdón. Aladino quiere salir de la lámpara en la que se quedó atrapado en la 24-25. Para esa demarcación, un artista como Jonathan Viera. Visto lo del pasado jueves, el genio de La Feria tiene hueco y de sobra en el once. Vino para ser importante en esa función dentro de la caseta a lo Juan Carlos Valerón, pero no conviene tacharlo del grupo de protagonistas. No hay ninguno en ese vestuario con la visión privilegiada del juego. Atesora el último pase, bien para Marc, Mata, Arturo o el propio Recobita –flamante último fichaje–.

Sobre Jesé, sigue a la espera del guiño definitivo de la UD. Su potencia y energía en banda sería de tremenda ayuda. Pejiño no jugó ante los Orlando Pirates y Marvin Park no terminó de ser incisivo. Por el otro lado, Ale García. Arturo ya salió en el tramo final y por lo menos puso sobre la mesa su descaro. Si la primera máxima del nuevo reinado, es que Luis García no es Martínez, el segundo es que Viera y Jesé tienen cabida.

Con Barcia como estrella, al menos, se recupera la seguridad defensiva. Siempre desde la mesura de la primera y única prueba de vida de este proyecto. Falta el lateral zurdo, posición huérfana tras la lesión de Diego Martín en la pretemporada. Mika Mármol está en la plataforma de salida, le resta un año de contrato, y cuenta con cartel de Primera. Es el nacimiento de una UD valiente, con personalidad y que no compite según el nivel o bagaje táctico del rival. Todo lo contrario, el peso del partido será amarillo. Presión desde la medular y sin descanso para recupera el balón lo antes posible. Lo que dejó patente el descenso amarillo, es que no tenía estilo. Nadie sabía a lo que jugaba. Ahora, y solo hizo falta un bolo revolucionario, ha quedado más que claro. Cristalino.

Punto de presión

Una figura clave como Álex Suárez admitía que la nueva Biblia de Luis García « nos viene como anillo al dedo». Desveló lo que les pide en la intimidad de la caseta que pasa por «mantener nuestra filosofía con el balón y si lo perdemos estar más rápido con la presión. Y con balón, ser protagonistas». Posesión con veneno e ir a por el rival. Control con energía. Las últimas catorce jornadas de Pimi con la UD dejaron cero victorias y el balón como enemigo. Cada robo era gol del rival. Estar bien posicionados y esperar el chispazo de Fuster o Viera. Nunca un bolo marcó tantas diferencias entre el ayer y el presente. n